50-64接種喊卡 陳時中坦承「沒料到」

公費流感疫苗10月5日開打，引發搶打潮，衛福部疾管署昨緊急宣布，今起50到64歲公費對象暫緩接種流感疫苗。衛福部長陳時中今表示，今年50-64歲接種率突然增多，是沒有料到的，但發生這樣的情況就必須調整，讓疫苗的效果發揮的最好。

陳時中表示，過去50-64歲公費對象的接種率不高，今年突然增多是我們沒有料到的，也許我們的代言人年齡介於50-64歲也有關係，造成這個年齡層施打得比較多，其他族群的施打率則是相對的緩。

至於為何不比照去年，針對不同公費對象分階段實施接種？陳時中表示，因為我們希望將施打時間縮短，防疫的效果才會比較及時，今年我們也增加了自費疫苗的採購。

對於50-64民眾反映想打，陳時中表示，可以選擇去接種自費疫苗，但他也強調，疫苗政策不是為了全民皆打，而是為了達到群體免疫效果。根據流感傳播率，只要達到25%的目標就夠了，現在有些族群施打率高，有些低，因此才會讓風險相對不高的人暫緩，讓其他人施打，才能發揮最好的效果。

至於有專家表示，暫緩50-64歲民眾施打，決戰點就是藥物夠不夠，疾管署長周志浩對此表示，目前抗病毒藥物儲備量約有230萬人份，這部份非常充裕。

（中時 林周義）

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