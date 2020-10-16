申報扶養子女 明年採4裁決

配偶不和而分居，苦的不只是子女、還有國稅局。在報稅時，配偶常常重複申報扶養子女、爭搶抵稅權益，過去我國以實際扶養事實者裁定，但考慮到各家庭與民法定義，財政部近日公布所得稅新函釋，配偶若重複申報扶養子女，依序採四大裁決機制：配偶協議、監護登記、同居天數、實質扶養事實，2021年報稅即可適用。

財政部表示，自2021年5月報稅季起，若配偶重複申報扶養子女，國稅局首先會看雙方協議，若無共識則以監護人或「未成年子女權利義務行使負擔登記者」優先列報。若配偶雙方都不符合前兩項，則依照課稅年度內與子女同居天數，較長的一方優先列報，若還是相同再以實際扶養事實認定。

官員指出，配偶即使分居，只要達成協議、由特定一方申報扶養子女，即可適用最優先申報扶養順序。但實務上，雙方配偶若早已相處不睦而分居，要取得報稅共識根本難如登天，因此多半要進入第二順位的裁決機制。

依照財政部1977年函釋，我國過去扶養子女裁決機制第二順位為扶養事實，後續才看監護人、同居天數等。然而，官員指出，當雙方配偶在國稅局提供扶養資料後，很容易形成「公說公有理、婆說婆有理」情況。扶養除負擔教育費、生活費以外，還包括生活起居、人身安全保護等無形照顧，國稅局判斷也有難度，可說是清官難斷家務事。

此外，財政部考慮到民法第1098條定義，監護人為受監護人法定代理人，像是子女有刑責、罰則時，監護人需代償，其法律地位較扶養人更優先。

而扶養子女除了外在費用外，財政部認為，同居的教育照顧更為關鍵，過去不少扶養爭議案件可看出子女較需要實質照顧，金錢費用反而是其次。

經內部討論後，財政部確立監護人優先於同居者、同居者又優先扶養者等兩大原則，因此今年以新函釋取代1977年舊令，確定第二順位為監護人、第三為同居天數、第四才是扶養事實，預計可解決大部分重複申報扶養爭議案件。