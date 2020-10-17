拍板定案！基隆捷運、北宜高鐵要來了

交通部本周敲定兩件重大軌道決策，一個是「基隆輕軌」升級成「基隆捷運」，二是「北宜直鐵」擬變成「北宜高鐵」，連路線都拍板了，未來去宜蘭玩搭高鐵，更快、更省時、更方便！

交通部長林佳龍13日和北北基三位市長共同召開軌道建設協調會議，在「基隆輕軌」方面，基隆輕軌將升級為中運量捷運，每小時運量從5千人次增至1萬～1.5萬人次。

基隆捷運到台北原設定到南港展覽館站，決議將採地下化方式延伸至南港車站，一次串連高鐵、板南線、文湖線。台北市長柯文哲強調，這段地下化工程，北市將負擔部分「定額」經費。

交通部政次王國材表示，「南港－八堵段」將先推動，經費接近60億元，將依捷運審查辦法分攤經費，依過去慣例，台北市的分攤比例是五成，也就是會分攤約30億元。

另外，考量「八堵-基隆段」土地取得在過去評估是非常困難，王國材說，原規劃採用台鐵路權，但當地很多民眾希望保留台鐵，故「八堵-基隆段」將待各方有共識後，在第二階段推動。

至於基隆捷運、民汐線在「汐止區大同路平行路段」將與台鐵產生「三線六軌」難題，交通部說，兩條捷運會整合共軌、社后機廠共用。據悉，基隆捷運經費將由103億至少翻倍增至200億元，完工期恐從2027年再往後延。

在高鐵延伸到宜蘭方面，決議將繞過翡翠水庫集水區，全長56.4公里，新北市長侯友宜特別建議，高鐵將經過東北角，希望與台鐵平溪支線打造「共站或轉運站」，對城鄉發展大有助益，建議鐵道局納入評估。

基隆市長林右昌則強調，廢掉基隆車站是假議題，沒有人說要拆掉。林佳龍也說，八堵到基隆這段，軌道車種或系統將由地方凝聚共識，鐵道局會提供技術建議，做好首都圈軌道整合。

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