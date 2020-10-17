沒工作也能有勞保 這7種情況可以繼續加保

「勞保」需在有工作的情況下才能加保，外界好奇「沒工作也能保勞保？」勞保局點出7大特殊情況，包括服兵役、派遣出國、傷病留職停薪等，即使沒有上班也可繼續參加勞保，呼籲民眾別讓自己的權益睡著了。

沒有上班還可以繼續參加勞保的情況還有哪些呢？勞保局日前在臉書粉絲團發文點出7大特殊情況，一是服兵役、二是派遣出國、三是傷病留職停薪、四是因案停職、五是育嬰留職停薪、六是職災勞工醫療期間退保，最後是參加勞保滿15年被資遣尚未符合老年給付請領條件，上述對象皆可繼續參加勞保。

勞保局指出，在服兵役、派遣出國考察、因傷病留職停薪、因案停職的情況下，勞工若願意繼續加保時，投保單位不可拒絕，且繼續加保期間，公司應為該名員工繳納保險費，另因傷病請假致留職停薪者，應檢附醫院或診所診斷書。

勞保局列出7大特殊對象，即使沒有上班也可繼續參加勞保。圖／取自勞保局粉絲團

另在育嬰留職停薪部分，勞保局表示，只要任職滿6個月後，每一子女滿3歲前，可以申請育嬰留職停薪，直到該子女滿3歲止，但不得逾2年；如果同時扶養子女2人以上者，育嬰留職停薪期間應合併計算，最長以最幼子女受撫育2年為限。

至於職災勞工在醫療期間退保，勞保局說明，此狀況可繼續參加勞工保險普通事故保險，至符合請領老年給付之日止。不過，職災勞工已領取勞保失能給付，且經評估終身無工作能力者，則不得繼續加保。

此外，參加勞保滿15年勞工若被公司資遣或辦理退休，又尚未符合老年給付條件，也可繼續加保。勞工局說，符合申請資格的勞工應在離職的當日辦理續保手續，如因故未及於離職當日辦理續保，應於離職退保的當日起2年內辦理。

（紀佳妘）

文章來源：好險網

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