太過踴躍！流感疫苗新制「這些人」暫緩施打

衛福部長陳時中今（16）日宣佈，今年流感疫苗民眾施打踴躍，施打對象從「全面開打」，自17日起，改為「65歲以上長者，及6個月以上至國小入學前幼兒」等主要流感高危險族群，才能優先接種！「50至64歲成人」則暫緩施打。

陳時中提到，今年公費流感疫苗民眾接種踴躍，自10月5日開打至10月14日止10天流感疫苗已施打273.6萬劑（疫苗使用率45.3％）。陳時中提到，50至64歲成人的暫緩施打措施，將視後續情況隨時調整。陳時中強調，「疫苗接種不用急！」

陳時中說，經諮詢衛福部「傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）」專家，建議依感染流感併發重症之風險，以「65歲以上長者」及「6個月以上至國小入學前幼兒」等主要流感高危險族群優先接種，並「暫緩」無高風險慢性病之50至64歲成人接種作業；另接種地點不限戶籍地，可跨縣市接種。

陳時中進一步表示，經歷COVID-19（新冠肺炎）疫情，民眾防疫意識普遍提升，於日常生活均可落實佩戴口罩、勤洗手、維持社交距離的良好衛生習慣，預期本季流感疫情傳播有限。

依疾管署監測資料，今年南半球流感季流感病毒活動度低，且目前國內類流感門急診就診率、就診人次及流感併發重症確診人數仍為低點，疾管署提醒除接種疫苗外，配合落實「樂活防疫 健康生活」運動，也可有效降低流感感染與傳播風險。