溫管法二期目標減排10％ 製造部門遭環團批龜速

環保署15日進行溫管法第二期目標公聽會，由於我國承諾2025年要較基準年（2005年）減排10％，未來在能源製造及運輸等六大部門中，製造部門排放最多，第二期目標卻僅要較基準年減少0.22％排放量，遭環團在會中批評是龜速減排。

值得注意的是，製造業部門推動減量，經濟部工業局擬分三階段推動17項改善措施，將可帶動投資300億元。

工業局表示，要滿足第二期目標，分為輔導產業低碳轉型、推動產業節能減碳、推動產業節能減碳等三階段進行，總共將推出17項改善措施，包括持續補助工業鍋爐改用低碳燃料、強化企業減量責任，鼓勵企業訂定減碳目標、使用綠電、設置再生能源設備等。預計可以減少600萬公噸二氧化碳當量。

據環保署統計，在2016至2020年第一期目標中，去年溫室氣體已接近基準年排放量，另電力排放係數也從2017年每度電約排放0.554公斤CO2，降至2019年每度0.509公斤，今年更可降至每度0.492公斤的目標。

溫管法一期目標將在今年到期，環保署近日密集召開公聽會，希望訂出2021年至2025年第二期減排目標，其中整體減排要比2005年基準年減少10％，且六大部門都要降低。

依最新規劃，第二期減排量與基準年相比，以環境部門減少65％，減排占比最大，但以實際減少數量，則是住商部門要較基準年的57.44百萬公噸CO2當量（MtCO2e），減少至41.42百萬公噸CO2當量最多，減了約16百萬公噸CO2當量。

減排必須在不影響經濟發展情況下進行，環保署指出，以製造部門來說，2018年排放量達到近年來最高峰為154.92百萬公噸CO2當量。環保署說，近年來經濟持續成長，讓製造業的排放量持續增加，惟到2025年製造部門排放量必須降回144百萬公噸CO2當量，較基準年減少0.22％，更比2018年的高峰要再減少7.05％。