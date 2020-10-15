淘寶台灣Bye了 三度叩關失敗

淘寶台灣15日宣布，將於年底終止在台灣的營運，正式退出台灣市場。淘寶台灣透過英商克雷達以品牌代理的方式，於去年10月登台開站，但卻風波不斷，最終敵不過陸資背景，淘寶台灣經董事會決議後，將於12月31日正式結束台灣業務，旗下全數員工也將陸續資遣，這已是淘寶三度叩關台灣失敗。

淘寶台灣15日上午11點已關閉平台下單、賣家進駐以及商品上架等功能，並將會正式於年底停止營運。淘寶台灣表示，接下來兩個月將專注協助賣方儘速履行已成立的交易訂單，處理消費者訂單退款以及後續的金流、物流服務。

對此，阿里巴巴集團發言人則表示，阿里巴巴集團在台業務運營一切如常，沒有改變。淘寶將會繼續通過手機淘寶服務台灣消費者，而台灣消費者未來仍可使用手機淘寶購買優質的跨境商品。

儘管阿里巴巴持股淘寶台灣不到三成，且其他股東來自不同國籍，經濟部投審會仍認定阿里巴巴對其有實質掌控力，8月時已發出公告限期六個月內改正或撤回投資。當時淘寶台灣回應，「將全力配合政府要求並改正」，但最終仍敵不過陸資背景而宣布退出市場。

事實上，這已是淘寶台灣三度叩關台灣失敗，2008年淘寶首次以新加坡商的身份登台，被認定為陸資並應在半年內撤資並處予罰鍰。2013年淘寶以港商身份再次登台，但因為隱瞞身份又被要求撤資。去年淘寶台灣則以英商身份進駐，其中包括商城的B2C模式以及個人賣家的C2C模式，開台一年後即結束營運，是淘寶三度叩關台灣失敗。

目前淘寶台灣在台灣約有近百名員工，部分為約聘，多數為正職。去年10月開台後，至年底時App下載量已突破300萬，每月營收都是正成長，成長幅度超過15％。今年5月淘寶台灣推出開店補貼方案後，一個月內賣家也急速成長6倍以上。

15日盤中淘寶台灣消息釋出後，市場解讀，將對同樣具有C2C業務的網路家庭帶來利多，帶動網家股價盤中勁揚，隨後即亮燈漲停鎖死，收盤價104.5元。

至於接下來的後續處理，淘寶台灣表示，自去年落地台灣以來，「一直視員工為重要資產，也相當重視所有人才的發展與培育」，目前已規劃妥善的合意離職補償方案，並將會與員工逐一協商取得共識，給予員工高於法定資遣費的優渥離職補償金，同時也將妥善安排後續就業協助，並提供履歷健檢、履歷轉介等諮詢。

政院立場：嚴管中資轉投資

淘寶台灣15日發布聲明表示，考量市場諸多不確定因素，將在年底停止在台營運。對此，行政院發言人丁怡銘表示，蘇揆上任以來，始終嚴審、嚴查中資透過轉投資來台投資不允許的項目。淘寶台灣的決定，經長王美花強調，是廠商自己的評估與決定，目前已沒有別的案子正調查暗藏陸資。

克雷達公司昨發布聲明表示，考量市場諸多不確定因素，將在12月31日晚間23時59分後，停止台灣營運。

對此，丁怡銘則回應指出，自蘇揆上任以來，對陸資透過各種轉投資來台，投資「兩岸人民關係條例」所不允許項目，都會予以嚴審、嚴查，甚至以最重的實質影響力來審查，目前有些相關個案已被揭露，並予以裁罰，也會就各界法制面了解，以彌補制度面的缺失。

王美花受訪也表示，投審會8月做出裁罰處分，給予六個月改善期，淘寶台灣曾向投審會詢問法規相關事宜，但未具體說明如何修正，他們決定要結束營運是廠商自己評估及決定，強調經濟部從未明示或暗示要求關門。至於是否還有其他電商正在被調查暗藏陸資，王美花則否認。

陸資來台投資審查部分，王美花說，台灣對於陸資審查是正面表列，和其他國家不同，且還有國安機制審查，已從兩方面把關從嚴審查，目前正進行「大陸地區人民來台投資許可辦法」修正，對陸資持股三成改為分層認定、對實質控制力認定、擴大限制大陸黨政軍投資等限制，都是從「嚴審方向」來修法。

至於經濟民主連合智庫昨召開記者會，批評政府面對陸資跨境投資的反應落後各國，王美花指出，外國人投資證券不用經過投審會，因為是由金管會主管，「審查標準涉及金融法規、是很嚴格的」，且還要查資金流動，不是金管會訂法規就可以追查，這部分金管會也會透過與其他國家合作追查，經濟部比較無法著力。