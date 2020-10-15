三大投資台灣方案 貢獻GDP 1.7個百分點

今年落實近4,000億

經濟部15日表示，投資台灣三大方案已吸引682家企業投資，投資金額突破1兆1,235億元，預估到年底累計108、109兩年落實6,263億元，預計今年三大方案約落實3,749億元投資到位，可貢獻GDP1.7個百分點，在轉單效應與台商回台投資帶動下，我今年經濟成長率可達1.56％。

經濟部15日在行政院會報告「投資台灣三大方案成果」指出，在轉單效應及台商回台投資帶動下，今年經濟成長率可望維持1.56％，而回台投資廠商今年累計前七月出口年增10.1％。

投資台灣三大方案去年元旦上路以來，投資金額方面，目標三年吸引投資1.35兆元，截至目前，已吸引投資1兆1,235億元，達成率83％；在促進就業方面，目標培育11.8萬個本國就業機會，至今創造9萬4,050個本國就業機會，達成率80％。

其中，台商回台方案投資7,885億元，主要是電子資訊業占74％，其他金屬機電占14％、民生化工占12％；根留台灣企業投資1,688億元，也是電子資訊業居首位占45％，其他金屬機電占30％、民生化工占22％、服務業占3％；中小企業投資1,662億元，主要是零組件，金屬機電占55％、民生化工占35％、服務業占7％、電子資訊占3％。

經濟部分析，指標大廠陸續移回高階產線，帶動供應鏈上下游的中小企業與根留台灣企業加速接棒投資，促成高階伺服器、網通設備、智慧運輸、智慧製造、高價值傳產等產業群聚效益。

另有15家廠商透過三大方案打進特斯拉供應鏈，投資金額超過千億元，涵蓋五大系統車電、馬達、電池、車身、充電，其中投資案最大筆觸控面板群創702億元、主控電腦和碩149億元、影像感測器封裝同欣電97億元及鍛造鋁框巧新92億元。

經濟部次長林全能表示，投入特斯拉供應鏈廠商未來擬結合亞洲高階製造中心方案，導入智慧製造能量，創造效率和效能，供應鏈廠商透過與特斯拉合作，建立電動車重要生產、技術發展基礎，還可在國際上創造其他合作機會，對我國發展電動車、智慧化車輛、無人自駕車有很大助益。

另二次加碼台灣擴大產能還有網通設備龍頭啟碁科技擴廠投資逾81億、半導體供應鏈日揚科技逾16億、台灣最大急救耗材廠新廣業逾13億等。