政院拍板 三大關鍵人才戰略出爐

行政院會今（15）日拍板「關鍵人才培育及延攬戰略」，其中在培育本土數位人才方面，教育部將漸進擴充STEM系所每年招生名額10～15％、研議沙盒專法在台清交成大四所頂尖大學設立半導體學院、設立三至五個半導體研發中心等；其中，沙盒專法預計年底前送到立法院審議，相關措施預計明年上路。

國發會表示，台灣要在後疫情時代扮演全球經濟發展契機的關鍵力量，優質人才至為重要，相關部會將在雙語及數位相關政策，積極推動三大關鍵人才戰略，分別為：培育本土數位人才、延攬國際關鍵人才、深化雙語能力及國際視野。

所謂STEM系所是指科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）、數學（Mathematics）相關系所。國發會副主委高仙桂表示，國發會用總體計量模型大致推估出STEM人力需求每年新增13.6萬人，現在大專院校STEＭ系所則只有9.7萬人。

為補足人力缺口，在「培育本土數位人才」方面，政府將擴展高教培育量能，包括擴增STEM系所每年招生名額10％至15％；放寬STEM系所師生比限制與增聘師資；鼓勵大專院校開設跨領域數位科技微學程。

而最大亮點則是，教育部以創新沙盒精神，研議沙盒專法，新設半導體等國家重點領域研究學院，並設置基金，由政府與企業共同出資。

教育部研議為期12年的半導體人才培育計畫，擬在台大、清大、交大和成大四所頂尖大學設立「半導體學院」，預計每年投入8億元、總經費96億元，由政府和產業各負擔一半，每年可外加名額培育400名碩博士。

科技部也將推動重點產業高階人才培訓計畫，產學共同設立三至五個半導體研發中心，並提供博士級人才實務訓練。五年投入15.46億元，加強半導體研發技術人才培育及儲訓，目標培育2,000名半導體高階人才，培訓400名博士儲訓人才，促成產學合作設立3～5所半導體研發中心，投入半導體前瞻技術研究。

半導體研發中心採產學大聯盟2.0模式，補助每校最多1,000萬元，企業相對出資配合款至少1,000萬元，吸引企業挹注學校研發經費，研發產業所需前瞻技術。

政府也祭出全職研發人員教育訓練費用適用研究發展支出投資抵減等對策，促使企業自行投入培養數位人才。

在「延攬國際關鍵人才」方面，政府將積極推動專案性攬才措施，並透過提高學雜費減免、獎學金等誘因，擴大招收新南向國家及外國學生來台就讀重點領域科系。同時，政府也研議鬆綁STEM科系外國大學畢業生來台實習規定，強化延攬優秀青年。

在「深化雙語能力及國際視野」方面，配合雙語國家政策，持續深化人才英語力，積極於大學推動教學英語化，輔導雙語標竿學校及學院，增進全英語授課。針對赴英語系國家攻讀學位者，增加獎學金名額，鼓勵優秀學子發展專業。高仙桂說，立法院下會期將加速推動「外國專業人才延攬及僱用法」修法。