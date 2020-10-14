帛琉旅遊泡泡 20人踩線團先行

衛福部長陳時中14日表示，正推動與帛琉的「旅遊泡泡」，屬於「個案試辦」，雙方都是極低風險國家，將先推20人踩線團，全程降低與外人接觸，採取四包策略（包機、包車、包旅館、包餐廳），指揮中心16日開會可望敲定。

對此，旅行公會全聯會理事長蕭博仁說，疫情前國人赴帛琉旅遊以自由行為大宗，團體旅遊的產品多為四至五天，價位多在3.8萬～4萬元左右。現有防疫考量，餐點、行程等防疫措施要升級，出團價格應該會再高一些。

蕭博仁直言，日前旅遊泡泡可能成真的消息一出，各家旅行社都反應民眾詢問度極高，旅遊業界評估，若推出帛琉之旅，一架班機上百人座位保證「秒殺」，業者們都想搶著做，這都是因為今年疫情下，國人已經悶太久所致。

交通部觀光局11日證實，已跟帛琉協商過旅遊泡泡，限定為團體行程，不開放自由行，且參團旅客須檢附核酸檢測（PCR）陰性證明。交通部長林佳龍對此表示，帛琉較為單純，除了和台灣已有航班，更是國人熟悉的旅遊目的地，因此將作為交通部超前部署的示範。外交部長吳釗燮日前更直言，帛琉目前無疫情，本案成功機率大。

陳時中14日在疫情記者會後受訪透露，目前規劃先出一個踩線團，全程要包機、包車、包旅館、包餐廳，降低與外界的接觸，人數不會到百人，大約是10～20人上下，也會徵詢旅遊業者的規劃意願。

對於檢疫措施，是否要做到出入境都要求採檢，陳時中認為，暫時不會這樣想，畢竟台灣與帛琉都是疫情「超低風險」國家，全程又都是團體活動，接觸的多是團員，幾乎就像在國內玩一樣，因此如何確保全程做好防疫，例如戴口罩、洗手等，業者與團員的配合更重要。至於是否能夠「免採檢」，尚未確定。

至於還要盤點的項目，陳時中舉例，像是萬一人員身體有狀況，當地的醫療量能，還有與帛琉的協商狀況都要考量。外界關注除了帛琉外，下一步可能開放哪個國家，陳時中回應，帛琉是用「個案試辦」模式，雙邊開放，若同時湧入過多旅客，台灣防疫上也難負擔，執行上還需有完整的防疫計畫。