水情吃緊 三大科學園區節水應戰

國內水情吃緊，科技部長吳政忠14日在立法院答詢時表示，三大科學園區會請廠商節約用水，各園區都有相當的儲水設備，各園區約有二到五天的備水量，行政院也會調度資源支援工業用水。

水情吃緊，經濟部14日召開水情會議，決定桃竹苗中四縣市即日起水情燈號調整為夜間減壓供水的黃燈，並希望產業自主節水5％，另外也盤點全台147座抗旱水井，供後續產業儲水用。

立法院 14日 審查科技部及所屬單位110年度預算時，朝野立委關切科學園區用水問題，吳政忠指出，科學園區的用水是重要議題，上周行政院長蘇貞昌已指示各部會針對水情預做準備，強調行政院會調配資源，支援科學園區用水。

吳政忠說，會先請科學園區的廠商節約用水，萬一到最後情形，各科學園區都有相當的儲水設備，蓄水池都有二到五天的備水量。

竹科管理局局長王永壯表示，竹科隨時配合經濟部關注水情發展，也跟自來水公司、氣象局密切配合，減壓供水暫時不會對竹科廠商造成影響，廠商已採取備水措施。

王永壯會後受訪時指出，竹科平時就有節約用水的獎勵，現在也會輔導廠商節約用水，目前製程用水再利用比率可達80％，園區都有不同的蓄水池容量，但基本上不太可能會到那個情形。

經濟部 14日 召開抗旱會議，由於氣象局預估未來雨量正常偏少，因此成立中央旱災應變中心，每周召開會議滾動檢討水情。由於今年是有史以來豐水期降雨最少的一年，水利署提前在7月就已開始水源調度，為確保水源穩定，周三起四縣市水情燈號變為黃燈，以利後續相關抗旱措施推動。

值得注意得是，目前全台有147口抗旱水井，另外還有台糖、水利會、地方政府所屬有77口抗旱水井，水利署說，經過檢查之後水質達標就可以開放供水，以新竹地區有17口水井，後續會公布地點，預估每日可增加供水3萬噸，相當於整日供應的6％，只要產業有需求就可以來取水。

在節水方面，水利署也偕同農委會，宣布桃園、新竹、苗栗三縣市部分灌區即日起二期稻作停止供灌，初估面積有1.9萬噸，農委會已經研擬補償措施，讓農民損失降到最低。