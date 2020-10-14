台商回流 投資台灣三大方案達成率逾八成

經濟部將於15日行政院院會中，提出「投資台灣三大方案成果」報告，自2019年元旦至今，已經吸引682家企業投資，總額突破新台幣1兆1,235億元，可創造9萬4,050個本國就業機會，目標達成率超過8成，預估2020年底前可落實投資超過6,263億元。

報告中指出，儘管全球各地疫情依舊嚴峻，台灣已成為國際社會相當信賴的貿易夥伴。在5G大趨勢、高階半導體訂單湧現、宅經濟及遠距應用熱度不減等後疫情趨勢下，多家台商受惠品牌大廠轉單需求而加碼投資擴產，包括網通設備龍頭啟碁科技（共逾81億)）、半導體供應鏈日揚科技（共逾16億）、台灣最大急救耗材廠新廣業（共逾13億）等。

而指標關鍵大廠陸續移回高階產線，更帶動供應鏈上下游的中小企業與根留台灣企業加速跟進投資升級，促成「伺服器」、「網通設備」、「自行車」、「汽車零組件」、「車用電子」、「航太」等六大產業供應鏈群聚效益，為台灣推動「六大核心戰略產業」奠定厚實基礎。例如美股當紅炸子雞特斯拉，逾15家三大方案通過廠商打入特斯拉供應鏈，有投資金額最大筆的群創（702億元）、以及和碩（149億元）、同欣電（97億元）、巧新（92億元）。

投資台灣三大方案效益已雨露均霑，反映在經濟成長率、整體出口、投資環境等各方面，再度展現台灣製造的韌性。行政院主計總處預估今年經濟成長率1.56％可望達標，高於IHS Markit對全球經濟成長率約-5.5％的預測值。財政部公布今年1～9月出口值比去年同期增加2.4％，也優於各國，顯見台灣企業深具實力與應變力，不僅穩住經濟，還能在逆勢中突圍成長。

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