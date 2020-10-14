萊豬朝野有共識！ 先公聽會再審查

立法院5個委員會14日聯席審查攸關含萊克多巴胺美豬進口的行政命令；不過在野黨立委要求先開公聽會再審查、經濟部長王美花列席備詢。會議休息時，朝野協商達成共識，將先擇期召開公聽會，並於公聽會後繼續審查。

立法院經濟、外交國防、財政、教育文化、社會福利及衛生環境委員會今天排審農委會的農防字第1011473960號公告。公告內容明定，乙型受體素（β-agonist）為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列的藥品；牛及豬於國外使用萊克多巴胺（Ractopamine），不在規範之列。

不過，朝野立委一早先就程序問題發言，委員會無法進入實質審查。國民黨立法院黨團總召林為洲表示，衛環委員會已經先開過1場公聽會，因此國民黨團要求經濟委員會等5個委員會聯席審查修改農防字第1011473960號公告時，也要先開公聽會。

國民黨立委楊瓊瓔指出，立法院過去針對農村再生條例、自由經濟示範特區、電業法等重大政策，都開了不只1場公聽會，抨擊沒開公聽會就直接審查萊豬行政命令，是創下「歷史之急」，要求先開公聽會讓人民不再恐慌。

台灣民眾黨立法院黨團總召賴香伶批評，財政委員會12日通過臨時提案，要求財政部關務署兩週內召集相關部會研議新增萊豬貨品分類號列（CCC code），討論可行性；但王美花卻在媒體受訪逕自宣布行政管理不可行，完全失言、失格，要求王美花也赴委員會現場列席說明。

民進黨立委邱議瑩說，過去委員會處理前瞻基礎建設政策時，也是先審查才開公聽會，認為這次處理萊豬行政命令也能循此模式；由於14日許多立委都很早簽到，盼委員會能先進行質詢，別讓立委無功而返。

為避免朝野衝突僵持，待程序發言結束後，民進黨團總召柯建銘朝先找在野黨團代表協商；朝野黨團最後達成共識，審查農防字第1011473960號公告的聯席委員會，由擔任召委的民進黨立委賴瑞隆擇期召開公聽會，並於公聽會後續予審查。

農委會主委陳吉仲會後受訪表示，完全尊重朝野協商結果，農委會將如期參加公聽會，場次時間將全力配合。

媒體追問是否支持新增含萊劑美豬的貨品分類號列（CCC code）。陳吉仲說，農委會是負責全國養豬產業，貨品分類號列不屬於農委會業務，可能要請相關部會說明。