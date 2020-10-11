確保領先優勢 科技部將設半導體研發中心

為確保我半導體先進製程領先全球5～10年，各部會動起來。行政院核定科技部所提「重點產業高階人才培訓計畫」中，五年投入15.46億元，加強半導體研發技術人才培育及儲訓，目標培育2,000名半導體高階人才，培訓400名博士儲訓人才，促成產學合作設立3～5所半導體研發中心，投入半導體前瞻技術研究，預計明年上路。



至於教育部正擬訂高等教育沙盒創新條例，要委託國立大學開辦半導體學院，則從教育體系下手，培育未來十年碩博士人才，政府及企業共同出資每年投入8億元，據悉，政府負擔占6億，企業僅出資2億，預計12年孵育一批半導體科技尖兵。財經高層說，2奈米雖僅在企業研發階段，但政府和企業正超前部署1奈米在台投資，因此需超前部署培育下世代先進製程高階人才。



科技部指出，近兩年半導體產業面臨美日韓強勢挑戰及產品快速變化，加上大陸高薪挖角，出現半導體產業人才荒；南韓亦緊追在後，喊出2030年成為半導體強國，2030年培育1.7萬名專業半導體人才，我國腹背受敵。為此，科技部提出「重點產業高階人才培訓計畫」，納入前瞻第三期特別預算案。



科技部表示，全球半導體產業人才匱乏，擬成立半導體研發中心為領頭羊，「以學引產」，招募企業對大學挹注研究經費，強化大學研發能量，培育關鍵研發人才，在台積電、聯發科、日月光等大廠建議下，鎖定下世代前瞻記憶體、元件與電路異質整合高階人才培育，填補產業科技人才缺口。



計畫最大亮點擬將國際產學聯盟轉型為科研產業化平台，帶動學界科研成果產業化，聚焦六大核心戰略產業，促成企業與大學共同設立3～5所半導體研發中心，採產學大聯盟2.0模式，補助每校最多1,000萬元，企業相對出資配合款至少1,000萬元，吸引企業挹注學校研發經費，研發產業所需前瞻技術。



計畫預期效益包含：累計衍生產學技轉金額25億元；目前20所大專院校成立的國際產學聯盟逐步退場，目標至少五案可達自主營運；衍生新創事業40家等。



另博士級實務人才加值培訓是另一亮點，官員表示，據評估，研發類高階碩博士級人才為半導體產業長期招募重要職缺，預估2030年半導體將面臨博士人才荒，規劃博士級人才專業課程與投入企業實習，縮短學用落差，協助招募專業人才。