立法院美豬週12日登場 預計排審9項行政命令

朝野黨團日前提案要求聯席審查有關進口含萊劑美豬、30月齡以上美牛等9項行政命令。立法院社環委員會明天將先召開公聽會，邀請衛福部長陳時中列席，另外，社環、經濟委員會將分別於14、15日聯席審查行政命令。

立法院院會在9月25日處理報告事項，將有關進口含萊克多巴胺（瘦肉精，簡稱萊劑）美豬、30月齡以上美牛的9項行政命令，交付經濟、社會福利及衛生環境委員會等5個委員會聯席審查。依據立法院議事規則規定，委員會排審院會交付的案子，須待復議期結束，也就是13日立法院院會結束後。

根據立法院公布的本週各常設委員會的會議週報表指出，本週社環委員會輪值召委、國民黨立委蔣萬安，將先在12日於社環委員會召開「政府宣布開放含萊克多巴胺豬肉進口，對國人健康之影響與危害」公聽會，邀請專家學者以及民間團體到立法院表達意見。

專家學者的出席，原以國民黨邀請7席、民進黨7席、蔣萬安1席的方式，而蔣萬安將召委的指定席禮讓給時代力量，國民黨也禮讓1席給民眾黨，讓所有黨團都可以邀請專家學者參與公聽會。

另外，包含衛福部長陳時中、食藥署署長吳秀梅、農委會副主委黃金城、行政院食安辦主任許輔、教育部國民及學前教育署署長彭富源等官員，都將列席與會。

待13日院會散會，復議期結束後，社環委員會隨即在14日排審衛福部函送為修正「動物用藥殘留標準」、為修正「進口牛肉檢疫及查驗作業程序」、為修正「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」等3案。同日，經濟委員會也將針對農防字第1011473960號公告進行審查。

另外，社環委員會將於15日排審衛福部函送「散裝食品標示規定」、為修正「散裝食品標示規定」第5點規定、廢止101年9月6日公告之「散裝食品標示相關規定」、「包裝食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定」、「直接供應飲食場所供應食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定」等5案。

對於是否在本週就會將所有攸關含萊劑美豬的行政命令審查完畢，蔣萬安及經濟委員會輪值召委、民進黨立委賴瑞隆不約而同表示，將再視會議現場情況而定。

9項有關進口含萊劑美豬、30月齡以上美牛的行政命令，包含農防字第1011473960號公告，包裝食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定、直接供應飲食場所供應食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定、進口牛肉檢疫及查驗作業程序、美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定、散裝食品標示規定（2項）、散裝食品標示相關規定廢止案、動物用藥殘留標準。

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