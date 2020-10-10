蔡總統： 全球供應鏈 台灣扮關鍵力量

總統蔡英文10日在雙十國慶演說中指出，為拚疫後經濟將超前部署，朝供應鏈重組、打造成為國際資本、人才及數位技術匯聚重鎮，落實經濟與社會均衡發展三大策略前進。這是打造台灣成全球供應鏈不可或缺的關鍵力量，經濟再起的紅利也將分享全體國人。

蔡英文表示，台灣疫情控制得當，是全球少數維持經濟正成長國家，目前規劃推動六大核心戰略產業，加速推動前瞻基礎建設。「國人及企業對台灣經濟發展信心更強，台灣資本長期外流趨勢，已經翻轉過來。」她說，台灣迎來幾十年來最大規模資金回流潮，台商返台投資逾新台幣1兆元，數以千億計海外資金陸續匯回，也吸引知名跨國企業加碼投資台灣。

國際經貿合作上也有實質進展，她表示，台美高層進行經濟對話，並完成簽署「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」，將攜手投入美洲，及印太地區基礎建設。

蔡英文認為，疫情後全球及區域貿易情勢劇烈變化，考驗台灣經濟續航力，及整體應變能力，所以提出三大策略，打造新台灣經濟。首先，全力、全方位投入供應鏈重組。全球供應鏈快速解構及重組，是不可逆轉的趨勢，推動5+2產業創新、六大核心戰略產業、兆元投資計畫、新南向、台美經濟合作、參與區域經濟整合等，都和供應鏈重組相關，未來會串聯這些政策和計畫，整合政府和民間資源全力投入，讓台灣成為全球供應鏈不可或缺的關鍵力量。

第二，打造台灣成為國際資本、人才及數位技術匯聚的重鎮。未來供應鏈重組，最關鍵的是資本、人才，及邁向數位經濟時代的核心技術，她說，台灣將在吸引國際資本和人才的環境及法制排除障礙，透過國際交流、產學合作、及雙語國家政策，積極培育國內產業人才，也會運用台灣在資通訊、半導體、物聯網、人工智慧等優勢，加速推動經濟及產業的數位轉型。

第三，全力落實經濟與社會的均衡發展。蔡英文說，疫後經濟、產業發展，可能有失衡風險，資金供給大幅增加，也可能帶來後遺症。未來政府會更重視資源合理分配，照顧因經濟轉型而受衝擊的弱勢族群，加強促進青年就業，引導資金進行最有效利用，讓台灣經濟再起的紅利，可以讓國人共享。