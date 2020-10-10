疫後拚經濟 蔡英文提三大策略打造新台灣經濟

總統蔡英文今天在109年國慶演說中指出，疫情後世界經濟的復原，經濟秩序的重整，考驗我國經濟的續航力，我將超前部署，朝供應鏈重組等三大策略前進，打造大家所期待的新台灣經濟。

今年國慶演說分四大部分，蔡英文在新情勢下的經濟戰略上表示，因疫情控制得當，台灣成為全球少數可以維持經濟正成長的國家，我們也為疫情後的經濟發展，超前部署。「六大核心戰略產業」正在積極規劃推動；前瞻基礎建設計畫，也已分期編列特別預算，加速進行當中。 她說，國人及企業，對台灣經濟發展的信心更強了，因為台灣資本長期外流的趨勢，已經翻轉過來。台灣迎來幾十年來最大規模的資金回流潮，台商返台投資，已超過新台幣1兆元，還有數以千億元計海外資金，正陸續匯回；許多外商及知名跨國企業，也在加碼投資台灣。

蔡英文說，在國際經貿合作的領域中也有不少實質進展，台灣和美國將進行高層經濟對話，在全球供應鏈重組、科技合作、基礎建設等領域，尋求未來合作空間，台美經濟合作的深化，進入到行動階段，這也是我們在國際經貿合作上，尋求全面性突破的開始。例如上週，台美雙方宣布，已完成簽署「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」，雙方將攜手投入美洲，及印太地區基礎建設計畫。

展望未來，她說，疫情後世界經濟的復原，人類生活型態的轉變，全球及區域貿易情勢的劇烈變化，還有經濟秩序的重整，每一項都考驗台灣經濟的續航力，及整體的應變能力。

蔡英文提出朝三大策略方向前進，打造大家新台灣經濟。首先，要全力、全方位投入供應鏈的重組。她說，全球供應鏈的快速解構及重組，是不可逆轉的趨勢，各地台商也正在朝向區隔市場、轉移生產基地、回台投資等方向，加速調整。

推動的「5+2產業創新」、「六大核心戰略產業」、兆元投資計畫、「新南向政策」、台美經濟合作、參與區域經濟整合等等，都和供應鏈重組息息相關，蔡英文指出，未來會將這些相關的政策和計畫串聯起來，並整合政府和民間的資源，及跨部會的能量，全力、全方位的投入，讓台灣成為全球供應鏈不可或缺的關鍵力量。 第二，要打造台灣成為國際資本、人才及數位技術匯聚的重鎮。未來供應鏈的重組，最關鍵的元素是資本、人才，以及邁向數位經濟時代的核心技術。

台灣將會在吸引國際資本跟人才的環境及法制上，持續深化改革，排除障礙。同時，也會透過國際交流、產學合作，以及雙語國家政策的努力，積極培育國內產業人才。

另一方面，我們也會運用台灣在資通訊、半導體、物聯網、人工智慧等優勢，開發及掌握核心技術，加速推動產業及經濟的數位轉型。 第三，要全力落實經濟與社會的均衡發展。蔡英文說，疫情後的經濟、產業發展，可能會有失衡的風險，資金供給大幅的增加，也可能帶來後遺症。未來政府會更加重視資源的合理分配，照顧因經濟轉型而受衝擊的弱勢族群，加強促進青年就業，引導資金進行最有效的利用，讓台灣經濟再起的紅利，可以讓全體國人共享。

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