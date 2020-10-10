蔡英文國慶演說：維持兩岸穩定是共同利益

總統蔡英文今天在109年國慶演說表示，「面對兩岸關係，我們不會冒進，也會堅守原則」。維持兩岸關係的穩定，是兩岸共同的利益；我國有決心維持兩岸的穩定，但這不是台灣可以單方面承擔，而是雙方共同的責任。

她強調，現階段兩岸當務之急，是本於相互尊重、善意理解的態度，共同討論和平相處之道、共存之方；只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話。這就是台灣人民的主張，也是朝野政黨的共識。

蔡英文演說分成四大部分，以下為她演說內容：團結台灣，自信前行

大會主席游錫堃院長、現場各位貴賓、電視機前和網路上的全體國人同胞：大家早安，大家好！

一、防疫成果貢獻國際

今天是中華民國109年的國慶日，今年因為疫情，慶典的規模縮小了，但所有的國人同胞，無論身在何處，都發自內心，慶賀中華民國台灣，度過了重重挑戰的一年。

2020這一年，在新型冠狀病毒威脅下，無論對台灣或全世界，都是驚濤駭浪的一年。但是，也因為這場全球性的危機，才讓國際社會看見台灣「堅韌之島」的特質和能耐。

我們沒有封城，沒有關閉學校，也是世界上少數還能夠在管制措施下，開打職棒、舉辦大型藝文活動的國家。我們更展現了傲人的國力，將防疫物資送到世界各地。

從今年三月以來，有超過三千三百篇國際媒體報導，都在談論台灣的防疫表現。台灣在國際上的面貌，越來越清晰，比過去任何時期都更加亮眼。

這樣的成就，要歸功於全體台灣人民的團結、合作。除了最辛苦的醫護和檢疫人員，我們也要感謝，製造業攜手投入防疫物資生產，科技業開發APP，藥師朋友、超商員工協助發放口罩，還有所有的民眾，井然有序的配合，各項防疫措施。

我們也看到，海外歸來的國人，依規定居家隔離、檢疫。旅館業者提供防疫旅館，租賃車業者提供防疫車隊，餐廳娛樂場所落實實名制規定。因為全國上下一心，我們守住了疫情的防線，讓台灣成為了世界的模範生。

當日本的森喜朗前首相、捷克的韋德齊參議長、美國的阿札爾部長和柯拉克國務次卿，相繼來訪，表達他們對台灣的敬意時，相信許許多多的國人，都感到無比的振奮。

透過因應疫情的挑戰，我們證明了國家在逆境中的生存能力，建立了國民的自信。更重要的是，我們團結了，因為我們深刻體會到守護家園的重要。所以這一年，的確是辛苦而險峻的一年，但也是豐收的一年。

今天的大會中，邀請到各行各業的防疫英雄，來為大家領唱國歌。當中有許多我們熟悉的故事，像是賴碧蓮護理師，臉上光榮的口罩壓痕，或是張莞爾護理師，瞞著家人出任務，陪伴血友病少年返台的感人事蹟。

還有更多無名英雄，不曾被報導，因為這一場戰役，有太多人的投入，有說不完的故事。我要請現場的好朋友，用最熱烈的掌聲，再一次給防疫英雄滿滿的感謝，謝謝他們為台灣的付出。

二、新情勢下的經濟戰略

因為疫情控制得當，台灣成為全球少數可以維持經濟正成長的國家，我們也為疫情後的經濟發展，超前部署。「六大核心戰略產業」正在積極規劃推動；前瞻基礎建設計畫，也已經分期編列特別預算，加速進行當中。 最讓我們感到振奮的，是國人及企業，對台灣經濟發展的信心更強了。台灣資本長期外流的趨勢，已經翻轉過來。

我們迎來幾十年來最大規模的資金回流潮，台商返台投資，已超過新台幣一兆元，還有數以千億元計的海外資金，正在陸續匯回；許多外商及知名跨國企業，也在加碼投資台灣。這些，都是現在進行式。

在國際經貿合作的領域中，我們也有不少實質進展。台灣和美國將進行高層經濟對話，在全球供應鏈重組、科技合作、基礎建設等領域，尋求未來合作空間。

上週，台美雙方宣布，已完成簽署「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」，雙方將攜手投入美洲，及印太地區基礎建設計畫。台美經濟合作的深化，已經進入到行動階段，這也是我們在國際經貿合作上，尋求全面性突破的開始。

不過，我也要提醒國人。全球疫情還沒有結束，疫情帶給各國在經濟、社會層面的複雜挑戰，仍然很嚴峻。

展望未來，還有更艱鉅的挑戰等著我們去克服。疫情後世界經濟的復原，人類生活型態的轉變，全球及區域貿易情勢的劇烈變化，還有經濟秩序的重整，每一項都考驗我們經濟的續航力，以及整體的應變能力。

面對數十年來最大的內、外變局，台灣會持續展現韌性，政府更會掌好舵，朝三大策略方向前進，打造大家所期待的新台灣經濟。 首先，要全力、全方位投入供應鏈的重組。現在，全球供應鏈的快速解構及重組，是不可逆轉的趨勢。各地台商也正在朝向區隔市場、轉移生產基地、回台投資等方向，加速調整。

我們已經在推動的「5+2產業創新」、「六大核心戰略產業」、兆元投資計畫、「新南向政策」、台美經濟合作、參與區域經濟整合等等，都和供應鏈重組息息相關。

我們會將這些相關的政策和計畫串聯起來，並整合政府和民間的資源，以及跨部會的能量，全力、全方位的投入，讓台灣成為全球供應鏈不可或缺的關鍵力量。 第二，要打造台灣成為國際資本、人才及數位技術匯聚的重鎮。未來供應鏈的重組，最關鍵的元素是資本、人才，以及邁向數位經濟時代的核心技術。

我們將會在吸引國際資本跟人才的環境及法制上，持續深化改革，排除障礙。同時，也會透過國際交流、產學合作，以及雙語國家政策的努力，積極培育國內產業人才。

另一方面，我們也會運用台灣在資通訊、半導體、物聯網、人工智慧等優勢，開發及掌握核心技術，加速推動產業及經濟的數位轉型。 第三，要全力落實經濟與社會的均衡發展。疫情後的經濟、產業發展，可能會有失衡的風險，資金供給大幅的增加，也可能帶來後遺症。

所以，未來政府會更加重視資源的合理分配，照顧因經濟轉型而受衝擊的弱勢族群，加強促進青年就業，引導資金進行最有效的利用，讓台灣經濟再起的紅利，可以讓全體國人共享。

三、堅實國防維護國家安全

當然，台灣經濟的前景，也有賴於區域的和平穩定。我們很清楚，示弱退讓不會帶來和平，只有自我準備充足，憑藉著堅實的防衛決心和實力，才能保障台灣安全、維護區域和平。

精進國防實力，降低戰爭風險，這是當前國防政策的原則。這段時間，面對對岸機艦騷擾，台海情勢雖然比較緊張，但是我們的國軍，都能夠即時掌握和因應，達成防衛固守的任務。

這幾年來，只要有時間，我就會前往部隊，看看我們的國軍官兵。從高山上的空軍雷達站，到返航靠港的海軍艦隊；從在陣地操練火砲的陸軍部隊，到培養年輕軍士官的學校。

我的目的，不僅是要對這些日夜輪班、保家衛國的軍人，說聲謝謝，更要讓國人知道，國軍是我們的家人，也是國家主權、自由民主最強的後盾。

在跟國軍官兵的互動中，許多故事堅定了我的信心。我還記得，當我到第一線的空軍部隊時，警戒室裡，隨時準備緊急出勤的飛官，充滿信心地告訴我「務必將空防交給空軍」。

我也記得，我在陸軍工訓中心，看到女性軍官，帶領著工兵同袍，展現出「逢山開路、遇水架橋」的氣魄。在海軍水下作業大隊，則有穿戴重裝備的弟兄姊妹，奮勇潛入海底，排除障礙。

這就是中華民國國軍。他們不分前線後勤，不分男女，都是我們的子弟，都有共同守護國家的信念。

這段時間以來，也有國軍弟兄姊妹在執行任務的過程中，為國受傷，甚至殉職。我們感念他們的付出，並且以英勇盡責的國軍為榮。

身為三軍統帥，國軍的未來、未來的國軍，就是我最心心念念的事。

面對對岸的軍事擴張和挑釁，我們會持續強化防衛戰力的現代化，並加速提升不對稱戰力。在外購武器裝備的同時，我們仍然堅持加速推動國防自主，高教機國造、潛艦國造，已經有相當的成效。我們以雙軌並進的方式，來強化防衛實力。

不僅武器裝備性能正在提升，國軍更需要有素質優秀的戰士。除了提升志願從軍的官士兵的專業素養，更要建立有效的後備制度，來強化國軍的人力素質及戰力。

最近這段時間，相信很多被教育召集的後備軍人都覺得，教召變得更加精實。而在常後一體的原則下，接下來，後備動員制度的改革，也將會快速推動。 面對區域的和平穩定受到威脅，我們會堅守「不畏戰，不求戰」的原則，避免擦槍走火。國防部也會適時發布共軍動態，和周邊國家交換資訊，強化安全夥伴角色；也讓國人明瞭台海動態，讓全民國防更加堅實。

四、積極作為參與區域合作

這段時間，我們都密切注意著區域安全情勢的變動。從南海、東海主權爭議，中印衝突，到台海局勢的變動，乃至各國關切的港版國安法實施，印太區域的民主、和平與繁榮，正受到嚴峻的挑戰。

區域內的國家，為了確保自身安全和民主體制，不受到外在因素影響，而展開各種形式的合縱連橫，已經導致這個區域，發生前所未有的情勢變化。

我們要把變局的試煉，轉化成歷史的機遇。我們堅持主權以及守護民主價值的原則，不會改變；但在策略上，也會保持彈性、靈活應變。

情勢在改變，只有超前部署，才能掌握未來，才不會在變局中隨波逐流，甚至被別人決定了命運。

我們將積極參與未來的國際和區域新秩序的建立。我們會秉持「價值同盟」的原則，在國際社會廣結善緣，並且跟理念相近及友我國家，持續提升夥伴關係；我們也會更積極地參與區域及國際的多邊合作和對話。

維持和平及促進繁榮發展，這就是中華民國台灣，在區域中最重要的價值。我們要做良善力量的倡議者，將進步及良善的價值，推廣到全世界。

我也注意到，對岸領導人最近在對聯合國的視訊演說中，公開表示：中國永遠不稱霸，不擴張，不謀求勢力範圍。

在區域國家、乃至於全世界，都擔憂中國擴張霸權的此刻，我們希望，這是一個真正改變的開始。

尤其，在全球高度關注印太及兩岸局勢變化的重要時刻，北京如果能正視台灣的聲音，改變處理兩岸關係的態度，和台灣共同促成兩岸的和解及和平對話，相信一定可以化解區域的緊張局勢。

面對兩岸關係，我們不會冒進，也會堅守原則。維持兩岸關係的穩定，是兩岸共同的利益；我們有決心維持兩岸的穩定，但這不是台灣可以單方面承擔，而是雙方共同的責任。

現階段兩岸當務之急，是本於相互尊重、善意理解的態度，共同討論和平相處之道、共存之方；只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話。這就是台灣人民的主張，也是朝野政黨的共識。

五、結語：團結合作共度挑戰

這段時間，我們可以明顯感受到，台灣人民在對外關係以及國家安全的議題上，彼此的距離正在拉近。台灣人民都希望區域的和平繁榮，能夠安定永續。

朝野政黨間也是如此。像是最近在立法院，在野黨提出促進台美關係的議案，獲得朝野黨團支持，無異議通過。還有，六都首長一致對外，共同抗議，成功更正了國際組織矮化台灣的做法。這些都是跨黨派合作，團結表達立場的表現。

我想透過這些例子，呼籲並且邀請國內各個政黨，一起攜手努力。對內，互相競爭，立場針鋒相對，這是民主日常。不過，為了國家的生存發展，為了自由民主的價值，對外，我們都應該團結努力，攜手帶領國家度過挑戰。

就如同過去七十一年來，台灣經歷的一切，困境磨練出我們的堅韌，挑戰激發我們的志氣，一場疫情，可以凝聚出台灣人民團結的意識，給我們繼續前進的勇氣。

我們守住疫情防線、發展經濟戰略、穩定區域局勢、捍衛台灣安全，為的是什麼？就是要把一個壯大的國家，留給台灣的下一代。

今年的金曲獎，我們也看到了年輕世代蓬勃的創造力和生命力。他們用各種曲風，自信地唱著自己的母語，呈現對各種議題的價值觀。尤其是《kinakaian母親的舌頭》這張專輯，獲得了「年度專輯獎」的大獎。

這些年輕的創作者，雖然風格各自不同，但都能在舞台上發光發亮，也為台灣的多元文化，做出最好的詮釋。而支撐起這一切的，就是我們民主、自由的環境。

我們現在打拚的一切，就是為了讓下一代、讓世世代代的台灣人，可以在創作上展現自信，也能對土地的文化和價值感到光榮，並勇敢的走向世界。

在中華民國國慶這一天，我們也一起許下願望，願二十年後的台灣人，回想起2020的時候，會想起正是這一年，因為我們在時代中把握機遇，在變局中勇敢前進，克服了挑戰、擺脫了枷鎖，讓他們有真正以自己的意志，選擇未來的機會。

從現在起，就讓我們團結彼此，一步一步，「有路，咱沿路唱歌；無路，咱?溪過嶺」，一起朝有光的地方前進。

中華民國生日快樂！謝謝大家。