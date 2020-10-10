南水局：南部至11月民生工業農業供水無虞

今年風調卻雨不順，中北部已第一階段限水，不過南區水資源局指出，嘉義以南到屏東至11月底的民生、工業及農業供水無虞，高屏堰川流水尚有餘裕可支援台南系統。

包括桃竹苗及台中已經第一階段限水，南部地區相對以往，今年的降雨量也減少，南區水資源局副局長鄒漢貴今天告訴中央社記者，從嘉義以南到屏東至11月底都沒有民生、工業及農業限水之虞；目前因為高屏溪水川流量80CMS（每秒流量），尚有餘裕可以供台南系統使用，即「南水北送」就可以減少曾文水庫的出水。

他指出，尤其農民不必擔心二期稻作的灌溉用水，都能正常供應到11月。

他表示，曾文水庫目前的蓄水量約38%，約2億2000萬噸水量，相對過去平均值4億8000萬噸是減少逾半，不過為了減少曾文出水量，目前調度高屏溪川流水支援台南系統供水，讓曾文水庫確保蓄水。

鄒漢貴說，供應大高雄地區用水，南水局每天於高屏溪取水量是10CMS，併同其它水利設施，每天供足民生及工業用水量約150萬到160萬噸；為善於利用川流水，還透過系統每天北送支援台南供水系統10萬噸。

他說，南水局多次開會研議供水調度，也呼籲民眾節約用水，提早因應度12月起的枯水期。

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