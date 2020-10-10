雇主注意！明年基本工資、勞保、健保恐齊漲

明年1月1日起，基本工資月薪將調升至2萬4,000元、時薪將調整至160元，雇主法定人事成本增加37.3億元，再加上勞保費率剛好遇到調整年、健保費率也蠢蠢欲動，明年雇主所有的法定成本預計將大增近346億元。

勞動部8月基本工資審議委員會通過最新的基本工資，勞動部表示，這次月薪調升至2萬4,000元後，預估約155.85萬名勞工受惠，包括本勞109.77萬名，外勞46.08萬名，總計雇主每年將增加成本為22.99億元；至於時薪調升至160元，預估影響約52.43萬名勞工，雇主將增加14.3億元成本，等於在基本工資調整後，雇主在因應工資調升、勞保、勞退與健保費用合計將新增成本約37.3億元。

《勞工保險條例》在2009年修正實施後，保險費率自7.5％起算，並於2011年開始逐年調高0.5個百分點至10％，並自10％當年起，每兩年調高0.5個百分點至上限13％。去年勞保、加上就保費率1％合計調整至11％，由於今年未調整勞保費率，依規定明年將調整，即勞保加上就保費率合計為11.5％。

以明年度的勞保投保月薪分級表來計算，雇主每月需替每名勞工多負擔84元至160元。若以全台受僱員工764.9萬人、目前勞保平均投保薪資3萬2,507元來計算，雇主為因應勞保費率調升0.5個百分點，一年將新增104.4億元支出。

另外，全民健保費用也預計在11月開會討論明年費率是否調整，外界預估費率恐調升至5.23％，以目前雇主須負擔勞工六成健保保費來計算，雇主一年將新增204億元費用。

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