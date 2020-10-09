總統國慶演說 聚焦新經濟三策

1.全方位投入供應鏈重組

2.打造資本、人才及數位技術重鎮

3.經濟發展成果讓全體國人共享

總統蔡英文10日發表國慶演說，強調面對後疫情時代的全球經濟發展，將推動三大策略，包括全方位投入供應鏈重組，打造台灣成為國際資本、人才及數位技術匯聚的重鎮，並將經濟發展的成果讓全體國人共享。蔡英文並提出要用積極作為參與區域合作，也有決心維持兩岸關係的穩定。

總統府人士9日透露，今年蔡總統國慶演說主題為：「團結台灣，自信前行」，將分為四大部分，包括台灣防疫成果貢獻國際、闡述新情勢下的新台灣經濟戰略、強調以堅實國防維護國家安全、用積極作為參與區域合作。

在新經濟戰略上，蔡英文指出，台灣是新冠肺炎疫情下全球少數維持經濟正成長的國家，必須積極因應後疫情時代的全球經濟發展，在合作基礎上超前部署，打造國人期待的新台灣經濟。因此，她提出新台灣經濟發展三大策略：一、全方位投入供應鏈重組，讓台灣成為全球供應鏈不可或缺的關鍵力量；二、打造台灣成為國際資本、人才及數位技術匯聚的重鎮；三、全力落實經濟社會的均衡發展，讓台灣經濟發展的成果讓全體國人所共享。

有決心維持兩岸關係穩定

在區域合作方面，蔡英文表示，要將變局的試煉轉化為歷史的機遇，未來更積極參與國際和區域新秩序的建立，不但要維持和平及促進繁榮發展，也要將進步及良善的價值，推廣到全世界。當前全球都高度關注印太及兩岸局勢變化，她說：「台灣堅守原則，有決心維持兩岸關係的穩定，但這是彼此共同的責任」。

防疫成果上，新冠肺炎肆虐全球，蔡英文認為，這次疫情讓國際社會看見台灣「堅韌之島」的面貌，今年雖然辛苦險峻，但因為無數防疫英雄的努力付出，全體國人的團結一致，證明國家逆境生存能力，也建立國民自信。

在台海局勢不穩定的此時，蔡英文強調未來將繼續推動強化防衛戰力現代化、加速提升不對稱戰力、提升國軍專業素養、建立有效後備戰力等，並與周邊國家強化安全夥伴角色，透過各項方案，讓全民國防更為堅實，以維護國家安全。