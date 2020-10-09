日商白皮書提6大建言 盼廢除核食進口管制

台北市日本工商會今天發表2020年對台灣政府政策建言白皮書，內容聚焦6大建言，除了盼深化台日合作，也指出反核食公投2年約束效力將於今年11月底屆滿，希望政府以科學根據，廢除日本核災區食品進口管制。

對於日本工商會希望台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），及廢除食品進口管制等建言，龔明鑫會後接受記者採訪時沒有正面回應，僅表示政府希望尋求加入CPTPP，和國際接軌的相關法令，各部會將妥善處理。

日本工商會理事長大惠修司今天親手遞交白皮書給國發會主委龔明鑫，今年度白皮書以「展望後疫情時代，建立新的台日關係」為主題，內容圍繞6大建言，分別是深化台日合作、廢除對日本產食品的進口管制措施、加深培育新產業、進一步加強既有產業的競爭力、挽留優秀人才、排除投資與推動事業時的阻礙因素。

日本工商會表示，台日持續保持良好關係，但美中貿易戰使世界經濟環境更加不安定，且新冠肺炎疫情造成世界經濟的停擺衰退；另一方面，台灣在總統蔡英文第二任政權的領導下，發布了新的經濟、產業政策，面臨種種變化，台日更需摸索新的合作形式。

此外，反核食公投2年約束效力將在今年11月底屆滿，日本工商會表示，日本311大地震已過了9年，目前為止，進口到台灣的日本食品都沒有超過輻射安全標準值，期待政府早日廢除相關管制，向國內外昭示以科學根據進行冷靜且正確判斷的能力。

針對深化台日合作，日本工商會指出，希望台灣加入以CPTPP為代表的大範圍經濟夥伴協定，以及推動與日本簽訂經濟夥伴協定（EPA）、自由貿易協定（FTA），也盼台灣政府改正不符各產業國際慣例的獨自管制或規則，並加強對投資的保護。

龔明鑫致詞時表示，美中貿易戰及武漢肺炎疫情爆發後，全世界供應鏈產生改變，牽動台日企業布局，由於重要技術和關鍵性零組件、材料在日本，高品質的生產能力則在台灣，雙方如何合作以及與東南亞整合，是重要發展方向。

龔明鑫指出，日本新首相提倡自由開放的印太地區，也推動印太戰略，而台灣有新南向政策，台美日前公布簽署合作架構，攜手投入新南向國家區域基礎建設發展，美日之間也有簽署類似的協議，方向共同一致，大家整合合作，力量將會更強大。