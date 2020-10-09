新增3例境外移入 首見烏克蘭籍

中央流行疫情指揮中心今表示，國內新增3例境外移入新冠肺炎病例，分別為菲律賓籍20多歲男性（案525）、菲律賓籍30多歲女性（案526）及烏克蘭籍30多歲男性（案527），這也是首次有來自烏克蘭的境外移入案例。

指揮中心發言人莊人祥指出，案525因工作於年9月24日自菲律賓首次搭機來台，入境時無症狀，10月7日集中檢疫期滿前進行採檢，並於今日確診，目前住院隔離中；案526同樣因工作於9月24日自菲律賓入境，入境時無症狀，10月7日集中檢疫期滿前採檢為弱陽性，10月8日再次採檢，並於今日確診，目前住院隔離中。案525、案526入境時於機上全程戴口罩，且檢疫期間未與他人接觸，因此無須匡列接觸者。

案527因工作於9月22日自烏克蘭入境，於10月7日居家檢疫期滿解除後，由公司安排自費採檢，於今日確診，目前住院隔離中。衛生單位目前掌握個案接觸者共9人，其中7人為公司接觸者，列為居家隔離對象；另專車司機共2人於接送時全程戴口罩，列為自主健康管理。

莊人祥說，這是首次有來自烏克蘭的境外案例，目前烏克蘭的已有約24萬例個案，死亡4690人，疫情還呈現往上跑，平均每天增加4529例。

被媒體問到加入COVAX是否已繳訂金，莊回答「訂金已經付了」，但金額或採購數量都還無法透露；至於大陸今也表態要加入COVAX，是否會對台灣帶來影響，他僅表示時程都按照程序進行，目前沒有遇到阻礙。

根據指揮中心統計，國內截至目前累計9萬6280例新型冠狀病毒肺炎相關通報，9萬4864例排除，其中527例確診，分別為435例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明；確診個案中7人死亡、488人解除隔離、32人住院隔離中。

（中時 陳祐誠；中時新聞網 何立雯、王嘉慶）