境外資金匯回 突破2,100億

境外資金匯回專法上路一年多，財政部次長李慶華8日表示，截至9月30日止，申請匯回資金2,254億元，實際匯回2,157億元，優於預期近800億元。匯回資金有650億元用於投資，其中616億元實質投資國內產業，34億元投資台股、債券、基金及保單等金融商品。

行政院會8日聽取財政部報告境外資金回台成果，財政部原本推估每年匯回金額1,333億元，李慶華指出，實施成效優於預期。賦稅署長許慈美透露，企業匯回資金前三大金額依序為227億元、191億元、162億元。

李慶華說，境外資金匯回專法將於明（110）年8月14日施行二年期滿，呼籲台商把握最後一年租稅優惠期匯回資金，加碼投資台灣。至於專法屆期後是否延長實施，他表示，財政部、經濟部、金管會、央行會關注國際情勢變化，有必要的話會適時調整。

財政部統計，境外資金匯回以個人案件較多，占七成。李慶華解釋，以往個人資金匯回台灣最低稅負需課20％稅負，但資金專法優惠稅率提供匯回誘因。個人匯回資金來源以香港最多占82％，研判與香港情勢變化有關，第二及第三為新加坡、美國。法人匯回來源以境外被投資事業國際金融業務分行（OBU）帳戶最多，占74％，其次是新加坡及英屬維京群島。

行政院長蘇貞昌則表示，匯回資金增加國內稅收175億元，並有650億元從事投資，為台灣經濟注入活水。推動專法主要因應中美貿易戰，但這段期間又發生香港反送中、新冠疫情爆發等重大事件，資金匯回規模遠比預期來得好。而央行預期至明年8月，專法上路兩年估超過4,000億元。