企併法修法 放寬大吃小規範

經濟部日前預告「企業併購法部分條文修正草案」，成為近五年來最大幅度修法，受矚目的是，將大幅擴大非對稱式併購（俗稱大吃小）範圍，未來大公司併購支付的對價占其淨值的2％，將放寬至20％，如此一來，藉由適用範圍更大，鼓勵企業併購。

另一大亮點，則是反對併購的異議股東行使公司收買請求權時，不用像過去放棄表決權，可大大保護小股東權益。

這次企併法修法涉及三大方向，經濟部表示，主要是增加併購彈性及保障股東權益，並順應2018年司法院釋字第770號解釋，增進併購時股東即時獲取資訊的權益等，共修正10條。

非對稱式併購，過去是參考日本商法「簡易併購程序」制定相關規定，經濟部商業司副司長陳秘順指出，日本近年來大幅調整規定，將支付併購金額占存續公司淨值2％，放寬為20％（即1/5），為增加併購彈性或效率，這次比照日本放寬規定，只要大公司併小時，支付對價未超過大公司淨值的1/5，只需董事會通過、不用經股東會同意。

官員表示，以一百億淨值的大企業為例，過去只能併購2億元規模的公司，放寬後可併購20億元規模的企業，範圍更大，可鼓勵企業多多併購。

陳秘順解釋，這項規定也適用「分割」，近年科技公司常分割部分部門、另成立獨立公司。舉例來說，科技公司淨值為5億元時，過去分割部門淨值超過1千萬元時，就需經過股東會同意，但配合上限調整，未來分割部門淨值只要不超過1億元，就不需經股東會同意。

另一項備受企業矚目的是，過去「異議股東」請求公司按當時公平價格收買股份，但必須要在股東會前或會中表示異議，同時放棄表決權，否則無法要求收買其股份，此對併購的大公司有利。經濟部表示，過去這項規定在實務上常面臨股東對收買價格議價能力不足情形，未來在修法後，異議股東不需要放棄表決權，可以在會中表示反對，如此能促使公司必須更有誠意儘早提出合理的收購價格，對小股東有利。

鼓勵併購 增7項無形資產範圍

經濟部擬於最新修正的企併法草案中，新增擴大「無形資產」認列範圍，將積體電路的電路布局權、植物品種權、漁業權、礦業權、水權、營業秘密及電腦軟體等七項納入，如此可作為成本分年攤提認列，有助鼓勵企業併購。

經濟部商業司副司長陳秘順表示，這條是新增規定，實務上，在公司合併、分割或相關規定收購營業或財產等併購樣態時，取得無形資產可按實際取得成本在一定年限內平均攤銷，但是過去沒有列明細項，無法被列入無形資產的部分都算入商譽，因此在這部分主管機關常會嚴格審查，公司常會因此遭主管機關質疑是否買貴。

陳秘順指出，無形資產代表公司未來經濟效益，依所得稅法規定的無形資產，包括營業權、著作權、商標權、專利權及各種特許權等五項，這次擴大無形資產範圍，將積體電路電路布局權、植物品種權、漁業權、礦 業權、水權、營業秘密及電腦軟體等七項均納入。

他解釋，這次納入營業秘密，是指公司所有的方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營資訊。至於無形資產攤銷年限，經濟部指出，以合併、分割或收購取得後剩餘法定享有年數為準，如果該無形資產無法定享有年數，將以10年為基準。

另為鼓勵大型企業收購新創企業，藉以扶植新創發展這次修法也新增可以緩課稅誘因，明訂被併購新創企業個人股東取得的股份對價，過去應立即在當年度繳稅，影響新創被併購意願，未來修法後，股利所得可全數選擇延緩五年課徵所得稅。