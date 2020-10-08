溫管法將納碳費 衝擊三大產業

環保署長張子敬8日出席立法院衛環委員會時表示，溫管法還需再開多場公聽會，評估明年才會提交到行政院，並送立法院審議。據悉，目前擬參考新加坡模式，將課徵碳費入法，初估每公噸將課徵110元，包括台電、中油、中鋼等排碳大戶可能都在收費範圍，共約290家，上路後石化、鋼鐵、半導體等三大產業首當其衝。

環保署表示，扣除疫情因素，對今年減碳目標達到2％持樂觀態度，但第二期5年減少10％目標才是重頭戲。

這次修法重點著重四大面向，包含授權各部門訂定強制性效能標準，賦予減量政策工具的「強化行政管制」、參考國際碳定價作法納入「污染者付費」機制，搭配補助減量作為規劃形成「經濟誘因」，而台灣將首開碳費制度。

官員指出，溫管法雖是從能源、製造、住商、運輸、農業、環境等六大業別來管理，但規劃碳費是針對製造業排碳大戶來徵收，石化、鋼鐵、半導體等製造部門將首當其衝，詳細費率仍待討論。若比照新加坡的徵收方式，預計台灣費率會落在每噸碳約課徵110元，昨日官員在一場公聽會則透露70～120元是費率討論範圍。

至於收費範圍，官員指出，目前清查出年產2.5萬噸以上製造業排碳大戶是收費對象，全國約有290家，下周還有兩場公聽會，將逐步釐清實際受影響產業及真實排碳情況，相關數據屆時出爐後，就可精算出可能碳費金額。目前已估算出四大情境，包含依行業差別訂定、依規模訂差別費率、依排放量階梯式訂定、一價到底依總量訂定。

環保署指出，現行溫管法已明訂國家溫室氣體長期減量目標，要在2050年降至2005年排放量的50％以下，第一期至2020年應減量2％，第二階段到2025要年減10％，第三階段至2030年減20％，去年的排放量已接近2005的基準年，而今年上半年能源消費量低於去年，全年可望達到減量2％的階段目標。

我減碳成績 亞洲僅次於日本

受到全球暖化與氣候變遷影響，世界各國陸續推動溫室氣體管理與減少的相關法規，台灣目前在亞洲各國減碳成績算前段班，僅次於日本，大幅優於新加坡、韓國以及中國。

環顧全球減碳狀況，環保署說，過去13年，台灣排放量成長平緩，以2005年為基準，我國年平均成長率為0.2％，比韓國的2.2％、新加坡2.0％少，日本年平均成長量則為-0.5％。

此外，發電、鋼鐵、石油煉製、水泥、半導體及薄膜電晶體液晶顯示器等特定行業，加上化石燃料燃燒排放，達2.5萬公噸二氧化碳排放量，累計近290家業者直接排放量約225百萬公噸二氧化碳，約占全國排放量80％。

針對台灣要如何積極減少排碳，環保署說，根據第二期階段管制目標部門分工及推動方案，要在2025年國家溫室氣體淨排放量，要降到2005年基準年的排放量再減少10％，相當電力排放係數階段要達每度0.388公斤二氧化碳。

另外，透過抵換專案核發碳權誘因機制 鼓勵業者減量並促進技術發展，目前有58件專案通過註冊，預估減量可達4733.5萬二氧化碳當量。

環保署還說，推動減碳不是單一部會可以推動，必須一起努力，透過規劃明確各部會權責、參考國際碳定價相關作法，納入污染者付費機制及經濟誘因、增列調適作為，都是讓各部會增加減碳的武器，才能與世界接軌。