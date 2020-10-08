9月CPI 全靠蒜頭拉升

主計總處8日公布9月物價調查結果指出，消費者物價（CPI）較去年同月跌0.58％，連續八個月下跌，且跌幅超過預期，這使得第三季CPI跌幅幾乎比預測數擴大一倍，研判全年物價可能進一步下修。

綜合統計處專門委員邱淑純表示，9月各類漲幅第一名是蒜頭，較去年同月大漲100.58％，創了近22年最大漲幅，若非蒜頭大漲，CPI會再多跌0.03個百分點而使得9月跌幅擴大至-0.61％。

另外，在業者優惠促銷下，9月外食費較上年同月也只小漲0.69％，創下近115個月以來最低漲幅，包括西式速食、在外點用咖啡的價格都較上月跌。

主計總處也公布第三季統計結果，CPI較上年同季跌0.47％，比原預測-0.25％擴大了近一倍的跌幅，邱淑純表示，這主要是本季蔬果比預期來得便宜，加以業者提出的優惠促銷比預期來得多，因此才使得跌幅比預期大，這並非反映消費低迷，事實上依據經濟部的調查，近期零售及餐飲營收都有顯著成長。

邱淑純表示，依國際貨幣基金（IMF）定義，連續兩季CPI下跌就意味通縮已浮現，台灣第二、三季CPI分別跌0.97％、0.47％，形式上已符合通縮定義，但分析今年來台灣物價下跌原因，係能源價格下跌所致，並非消費不振，因此無須擔心通縮的問題，沒有通縮的疑慮。

展望今年CPI走勢，邱淑純表示，由於第三季跌幅大於預期，研判10月還會下跌，因此全年原預測-0.19％有可能進一步下修，也就是全年跌幅可能比0.19％再擴大。

至於衡量批發價格的躉售物價（WPI），由於原油、鎳、鉛、鋅等基本金屬國際行情走跌，較上年同月跌8.12％，為連續第十七個月下跌，不過跌幅已連續四個月縮小，其中進、出口物價及國產內銷物價皆呈下跌。