史無前例 10月水情緊張 4縣市第1階段限水

56年來首次沒有颱風，讓經濟部抗旱小組史無前例提前到10月召開，周三會後宣布桃園、新竹、苗栗及台中四區水情燈號於下周三(14日)提升，從目前提醒的綠燈轉為夜間減壓供水黃燈，進入第一階段限水。理由主要是罕見無颱風侵台，加以反聖嬰現象明年春雨恐減少關係。

目前水情燈號分為四級，分別是提醒的綠燈、夜間減壓供水黃燈、減量供水的橙燈、以及分區供水(定點供水)的紅燈，後三者就是以前的第一、二、三階段限水。今天會議雖無觸及進入用水大戶減量供水與民生分區限水議題，但水利署已有盤點，將視氣候、河川流量、水庫蓄水與調度狀況檢討，必要時就會進入下一階段限水。

本月14日起，桃竹苗中四區實施夜間減壓供水，也就是晚上11點到隔日清晨5點，自來水公司將減壓出水，偏遠與管線末端住戶可能感覺出水變小。民生之外，工業部門將由科學園區及工業園區持續節水5％，農業部加強灌溉管理節水。

過去經濟部旱災小組都是在春節過年後召開，這次提前到10月開會，顯見中央對目前水情狀況不敢大意。經濟部次長曾文生在會中表示，這是1964年以來首次無颱風侵台，且 6到9月水庫集水區為歷史平均值2至6成，尤其桃園至嘉義水庫集水區降雨量更為歷史有紀錄來最低。因此決定將桃、竹、苗、中地區水情燈號由綠燈轉為黃燈。

北部主要水庫翡翠、石門目前蓄水率都在4成5上下，中部明德水庫更低到只有2成5，南部曾文與烏山頭合計在4成。水利署不敢大意，從日日監看水情，已改為半日就監看一次，下周三經濟部旱災應變小組也要第二次開會檢討。

水利署副署長王藝峰表示，由於今年沒有颱風，基於降水不確定性，及反聖嬰現象明年春雨降雨預估較少，必須超前部署。雖然經濟部有盤點下一步限水措施，但他強調仍以明年5月底前滿足民生與工業用水為目標。

對於四區減壓供水，王藝峰指已要求自來水公司於高地或管末地區安排水車，也籲請全體民眾共體時艱。

（中時 王玉樹）