9月對陸、美出口 史上次高

財政部公布9月進出口統計顯示，我國對中國大陸與香港出口值為142億美元，對美出口值為44.8億美元，雙雙創下歷年單月次高水準，僅次於今年8月。其中對大陸出口年增率高達22.3％、對美14.5％，關鍵在於陸美兩國進入年終消費旺季，加上智慧手機、穿戴裝置新產品登場所致。



不過，9月對日、歐、東協出口值依序為19億美元、23億美元、45.9億美元，年增率為負成長4.1％～7.6％，主因國際對運輸燃料需求下降，台灣對東協主要出口項目的礦產品銷量減少，而新冠疫情在日、歐有二次爆發跡象，兩大市場內需下降，導致我國金屬製品、機械設備等在日、歐銷量不振。



財政部統計處長蔡美娜指出，9月我對陸出口以電子零組件年增19.7億美元最多，主因美對華為禁令，華為提前購買台灣晶片囤貨，其次資通訊產品出口值年增3.8億美元，與大陸黃金周與年底消費季節提前備貨有關。



而我對美出口產品主要以資通訊產品（年增3.7億美元）、運動用品（年增0.5億美元）為主，主因5G與疫情，美國消費者對遠距視訊、5G、IoT產品需求增加，如台灣筆電、伺服器、路由器等，加上美國人疫後較少去健身房，改為在家健身，使我運動器材廠商受惠。



據財政部統計，我國今年前九月對陸出口值1,080.9億美元、年增13.3％，對美出口為364.5億美元、年增7.1％，對日出口172.3億美元、年增0.1％，三大市場出口規模皆創歷年同期新高。但前九月對歐洲、對東協出口值分別為203.2億美元、383.9億美元，年減率依序為9.2％、5％，處衰退態勢。