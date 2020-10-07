9月出口超旺 暴增9.4%

出口超旺！受惠蘋果i12訂單、5G應用商機及華為禁令提前拉貨，剔除春節因素，9月出口年增率9.4％為2018年7月來最高，優於預期，出口值也爆發性成長，再次飆破300億美元至307.1億美元，創史上單月次高、僅次今年8月的311.7億美元。

財政部7日公布9月進出口統計，今年第三季出口值900.8億美元、創下歷年單季新高，比起主計總處預估值多出60億美元，而今年第三季出口年增率6％，創2018年第三季以來新高水準，同樣優於主計總處預估的年減1.1％。

美國宣布9月15日實施華為管制禁令、要求供應鏈不能提供華為晶片與原料，華為趕在期限前大舉下單囤貨，除挹注我國8月出口20億美元，也挹注9月訂單10億美元以上，台灣廠商因此受惠。

此外，電子產品傳統旺季來臨反映在9月出口。財政部指出，像蘋果i12預計10月上市，國際手機大廠提前備貨，台灣蘋概股供應鏈受惠，加上秋冬來臨，部分國家疫情加劇擴大，遠端視訊會議及5G通訊需求持續提高，帶動台灣筆電、路由器、伺服器等產品銷量。

從貨品來看，9月電子零組件出口值達130.7億美元，創下歷年單月新高，年增率26.1％，連續十個月雙位數成長，對整體出口增幅貢獻至少有7個百分點，表現最亮眼。資通訊與視聽產品出口值44.2億美元，創歷年單月次高，年增率22.5％，同樣繳出好成績。

展望10月出口表現，統計處長蔡美娜指出，10月出口成長率應在年減2％～年增1％之間，主因受二利多、一利空牽動。利多包括蘋果手機延後至10月底上市、帶動我電子零組件出口，還有大陸晶圓代工龍頭中芯國際受美方管制的轉單效應；利空則是今年中秋、國慶連假在10月，工作天數較去年同月減少三天，將影響出口表現。

蔡美娜說，一般預測機構認為，中芯國際受禁令管制將帶給台廠轉單效益，但她認為，台灣半導體業目前多半產能滿載，效益不會像華為提前拉貨那麼高，如果國際市場對半導體產品需求量大幅提升、但供給量不變情況下，半導體產品價格可能水漲船高，有助出口值成長。

展望下半年出口情勢，蔡美娜指出，華為拉貨效應已顯現、未來電子零組件出口動能有待觀察，財政部預估今年出口高點落在第三季，第四季出口值可能低於第三季的900億美元水準。