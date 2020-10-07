因應秋冬空污 台塑麥寮電廠首納降載對象

環保署7日表示，今年的縣市空污跨區合作應變，將首度納入空氣品質不良時麥寮電廠可降載，並依不同月份針對特定污染物稽查、加強通報民眾臭氧濃度升高等措施。

行政院環境保護署7日舉辦「因應空品不良季節中央與地方環保機關完成應變部署」記者會。下午2時由副署長沈志修於環保署環境督察總隊南區督察大隊邀集嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣等5縣市，首棒起跑進行跨區合作應變會議。

在應變機制中，環保署空氣品質保護及噪音管制處長蔡孟裕表示，今年將民營麥寮電廠首度納入空氣品質不良期間降載對象，因麥寮電廠發的電會併到台電電網，所以台電可以要求降載，法規上沒有問題；雖然和平電廠也是燃煤發電，但目前以西半部為主，其他民營電廠多為天然氣發電。

此外，蔡孟裕指出，根據去年的經驗，今年會依不同的月份，針對特定污染物或其前驅物做稽查；目前暫定今年10月、11月及明年3月會針對揮發性有機物（臭氧前驅物）等；今年12月至明年2月會著重在粒狀污染物，如營建工程、露天燃燒等。

今年9月曾因臭氧8小時累積，中南部空氣品質達紅害、甚至紫爆的情況，蔡孟裕說，目前尚未確定未來是否會提早至9月就啟動跨區合作機制，9月臭氧濃度高的情況主要是天氣導致，是否會成為常態仍要觀察；目前會以加強通報民眾的方式，提醒臭氧濃度升高。

環保署表示，去年10月首次啟動「空氣品質不良季節空氣污染跨區合作預防應變專案」，整合16縣市定期召開會議，加上今年上半年整體及區域氣象條件良好，比較PM2.5濃度大於54微克/立方公尺（紅色警示）的站次，由107年秋冬季的255站次，降至去年同期的24站次，改善率達91%。

蔡孟裕說明，過去都是依PM2.5做為空氣品質改善的指標，未使用臭氧是因為臭氧的成因較多，作為指標的關聯性反而不如PM2.5；今年希望能先維持與去年同期紅色警示站次數相同，再努力精進。