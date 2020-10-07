共機侵擾空域 國軍近3千架次攔截耗費255億

共軍機艦頻頻擾台，國防部長嚴德發7日表示，今年到目前為止，共機217架次侵擾台灣西南空域；國軍戰機針對台灣週遭敵情威脅，迄今共出動2972架次監偵攔截，耗費成本約新台幣255億元。

共軍機艦擾台，不只侵犯台灣防空識別區（ADIZ），更不時逾越台灣海峽中線，嚴重影響區域和平穩定。根據國防部官網「即時軍事動態」專區，統計自9月16日至昨天以來，共軍已第12度擾台。

嚴德發上午赴立法院外交及國防委員會業務報告，並備質詢。嚴德發表示，空軍在人員維持費及作業維持費上都有增加，今年截至目前為止，空軍出動2972架次戰機監偵攔截侵擾台灣週遭的共機，耗費成本約255億元，現階段都能夠支應，且明年國防預算也會增加空軍作業維持費。

嚴德發補充，監偵、攔截共軍都儘量使用在空機，目的是節約成本，且都有相關配套。

國防部日前送立法院的業務報告書指出，今年迄今國軍派遣空中戰巡兵力4132架次。嚴德發解釋說，4132架次的任務包括執行聯合情監偵、戰備任務、常態性聯合護漁及操演任務；應對共機侵擾台灣週遭空城，則是2972架次。

嚴德發補充指出，年初迄今，共機有217架次進入台灣西南ADIZ，共軍愈接近台灣，國軍愈積極應處，從台灣海峽中線到24海里、24海里到12海里、領空等都是個別區塊，都各有應處方式。

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