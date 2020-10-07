教召每年增至26萬人 將成立防衛動員署

總統蔡英文日前宣示推動後備三項改革，國防部長嚴德發7日表示，將成立專責的防衛動員署，為行政院三級機構；將18縣市後備指揮部合併至戰區編管；現有7後備旅增加為12個；使用與常備部隊同樣裝備。

蔡總統6月頒發「防疫英雄獎章」給協助增產口罩官兵、後備人員時，宣示將推動三項後備改革，包括建立常後制度、後備動員合一及跨部會制度，讓後備成為常備部隊守護國家最重要後盾，也要讓這面盾越來越堅強。

嚴德發上午赴立法院外交及國防委員會業務報告，並備質詢。他在會前受訪時表示，依據蔡總統的指示規劃推動「組織、部隊、訓練、裝備」等四個改革面向，並已完成規劃。

嚴德發表示，組織方面，將成立專責的防衛動員署，為行政院三級機構；部隊方面，將全台18縣市的地區後備指揮部，以作戰導向合併到作戰區編管，另現有7個後備旅將增加至12個後備旅，讓後備戰力越來越強。

嚴德發說，裝備部分，將使用與常備部隊一致的裝備；訓練部分，更改為1年1訓、1次14天，召訓人數從12萬人增加至26萬人，訓練機構都在建置規劃中，並依序推動。

針對近期「是否恢復徵兵制」的議題，嚴德發也強調，現行募兵制是役期長、素質高的精兵政策，量少但質精戰力強，基於平時養兵少、戰時用兵多的理念推動，且募兵編現比在年底將達到90%的目標，可以看出不受疫情影響、不受共軍挑釁影響，民眾樂於從軍的態度，也要感謝民眾對於國軍的支持。

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