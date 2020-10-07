法外貿銀：ECFA對台灣出口重要性遞減

2020年生效屆滿十周年的ECFA《海峽兩岸經濟合作架構協議》（Economic Cooperation Framework Agreement, CFA），在民眾腦海裡漸漸淡去，從國際觀點來看，時空背景和國際局勢也已極為不同，法國外貿銀行環球市場研究團隊指出，即使ECFA協議沒有明確的續約期限，「未知的地緣政治因素，仍將為未來經濟蒙上陰影」。

法國外貿銀行環球市場研究部亞太首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）在最新特別報告中指出，ECFA自動延續無疑是個好消息，但此項協議對於台灣經濟的直接影響，已較過去變得有限。

亞洲市場為銀行集團重點之一，法國外貿銀行環球市場研究部門對於兩岸貿易往來持續追蹤，此次專程為ECFA十周年撰寫專題報告，對台灣產業生態的重視遠甚於台灣的金融機構。

該報告分析，2017年台灣ECFA合資格貨品出口份額擴大至總出口的7.2％，達到2011年以來的高峰，2019年回落至6％，產業別上，玻璃、石油化工等在ECFA出口占比較高的行業，突顯此一協定仍然十分重要。

反而，占台灣出口比重最大的資訊通訊科技行業並未被ECFA大幅度涵蓋，因火中國大陸也是WTO之下《信息技術協定》（Information Technology Agreement, ITA）簽署者之一。

此外，報告中強調，中國大陸的進口來源中，台灣是少數自2011年市場占比得以提升的貿易夥伴，主要原因並不是ECFA，「而是台灣的技術優勢！」。

其中，資訊通訊科技和機械表現最好，但這兩個行業受惠於ECFA的程度相當有限。2019年，中國大陸23％的資訊通訊科技產品進口來自台灣，遠高於2011年的16％。雖然中國大陸正在推動科技升級，但台商在其供應鏈中仍然至關重要，在中國大陸排名前500的出口商中，台灣占32％。