公費流感疫苗首日施打近40萬劑 是2019年2倍

公費流感疫苗已經開打，疾管署統計，首日「打氣」非常踴躍，共打掉39.9萬劑，為去年的2倍。首日施打族群以65歲老人最多，其次是50至64歲，估計第一個月就會打超過300萬劑。

疾病管制署副署長莊人祥下午在疫情週報時表示，公費流感疫苗5日開打，首日全國接種數超過39.9萬劑，比去年的20餘萬劑多1倍。在39.9萬劑中，以65歲以上最多，佔20.8萬劑，50至64歲民眾也打掉10萬劑。

莊人祥說，今年「打氣」明顯很好，估計第一個月可能就會打超過300萬劑，剩下的300萬劑也希望在年底前打完，但因以往都是第一個月打氣最旺，還很難從首日的盛況明確估算。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉表示，依監測資料顯示，近期國內類流感疫情仍低但呈緩升趨勢；上週（9月27日至10月3日）因中秋節連續假期，部分門診休診致門急診類流感就診人次（2萬8864）下降（去年同期7萬5245人次）；但急診就診人次（7422）及就診病例百分比（6.4%）均較前一週上升7.7%及4.9%，仍低於去年同期（1萬4110人次及10.9%）。

郭宏偉說，近期無新增流感併發重症確定病例；近一週社區近4週呼吸道病毒分離前3名為單純疱疹病毒（40.0%）、腺病毒（32.5%）及呼吸道融合病毒 （21.3%）。

防疫醫師林詠青說，上述這3種病毒都是一般感冒常見的病毒，跟流感是完全不同的病毒。一般感冒造成的症狀，相對流感輕微，侷限在呼吸道症狀，如喉嚨痛、鼻塞、流鼻涕；但流感則是突發全身性症狀，如肌肉痠痛、高燒，民眾應該比較容易自我辨識。

但若是拿流感跟2019冠狀病毒疾病比較，林詠青說，儘管武漢肺炎有嗅味覺喪失症狀，但經統計，也僅1/4以下有這樣的症狀，民眾要從症狀判斷是流感還是武漢肺炎很困難，對醫師診斷也是挑戰。

林詠青說，民眾如果出現類流感症狀，應就醫評估，就醫時務必詳述接觸史、旅遊史、職業，協助醫師診斷，及早治療。最好的預防方法是施打流感疫苗，避免重症死亡風險。

50歲以上民眾、6個月以上至學齡前嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等為流感高危險群，一旦感染流感，病程演變相當快速，較常見的危險徵兆包括呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等。

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