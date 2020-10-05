主計長：第三季經濟成長保2無虞

主計長朱澤民5日在立法院指出，由7、8月出口、工業生產及零售皆比去年同期成長看來，今年第三季經濟成長率與主計總處預測的2.01％差不多，全年1.56％的預測也應該可以達成。



立法院財政委員會邀請主計長進行業務報告，多位立委關心經濟情況，針對國民黨立委曾銘宗的詢問，朱澤民表示，第三季經濟成長要等10月底完成概估後才會明朗，不過由7、8月多項總體數據都比去年同期成長看來，第三季經濟成長應和主計總處的預期差不多。



依主計總處預測，第三、四季經濟成長為2.01％、2.56％，全年1.56％。對於多位朝、野立委認為主計總處太樂觀，朱澤民回應：「有三分之二的預測機構都估得比我們還高。」



主計總處官員於會後表示：「主計總處有概略評估，7、8月生產、出口及零售相關數據確實比預期好，9月也許會差一點，但綜合看來，第三季經濟成長仍可望達成2.01％。」



立委賴士葆、曾銘宗、林德福也詢問今年經濟成長是否可以達到預測數1.56％？或超過？朱澤民說：「超過我不敢說，但就目前所看到的統計而言應該可以達成，不過最後還是要看疫情的變化。」



多位立委也詢問三倍券帶動效應，曾銘宗詢問時，朱澤民一度誤聽成振興紓困4,200億有多大效果而一再回答：「1.2～1.5個百分點」，隨後才回神說：「0.2～0.3個百分點」，立委費鴻泰問，不少人拿三倍券做一般消費，主計總處有沒有進行調查？綜合統計處長蔡鈺泰表示，確實要辦理「替代性消費調查」再評估比較精確，但目前尚未辦調查，費鴻泰表示，沒有辦調查的推估就是胡扯。

朱澤民回應立委郭國文詢問時也表示，自明年起我國將開始發布生產者物價指數（PPI），PPI會比現行躉售物價（WPI）更適合用來做為基本工資審議的參考，未來兩項指數會同步發布，為讓PPI更完整，也會研議編算服務業價格指數。