工總：受疫情衝擊 逾8成在陸台企衰退

工總今天發布調查指出，在中國大陸投資的台灣企業營運受到疫情衝擊，若政府無法積極因應，將造成企業規模緊縮，進而可能引發台灣經濟海嘯式的衝擊，應儘快落實紓困3.0，並超前部署規劃紓困4.0。

全國工業總會今天發布新聞稿表示，為了解今年以來新冠肺炎（COVID-19）疫情發生後，對企業投資大陸的衝擊、企業界的因應措施及需要協助之處，今年7月7日至8月25日間，針對旗下157個產業公會及會員代表廠商中，有在中國大陸投資的企業，以問卷方式進行深入調查。

工總表示，超過8成台企反映在大陸的投資營業狀況衰退，其中中小企業受到的衝擊最大。台企在大陸投資事業受疫情影響最大的部分，主要為「人員交通、貨品物流受阻」、「海外訂單流失」及因疫情而「無法按時履行交易」。

工總指出，傳統產業受疫情的衝擊較為嚴重，超過9成反映營運陷入衰退，資通訊、電子業營運狀況衰退者占比近7成；儘管疫情趨緩，調查期間在大陸投資的台企，僅有49.2％的產能恢復7成以上，甚至有6.9％業者表示仍在停工狀態。

調查發現，近6成在大陸投資的台企透過「縮減產線規模、推遲既定投資」因應疫情衝擊，其他則採取「實施居家辦公」、「實施無薪假或減薪」等措施。

多數業者認為，疫情影響仍將持續半年以上，且有65.7％在大陸投資的台企認為下半年市況「不太樂觀」、「非常不樂觀」。由於前景不明，近8成業者表示，未來2年不會增加在大陸的投資規模，顯見有在大陸投資的台企有轉移回台的空間。

工總指出，工商界極為肯定政府在防疫方面的成績，但由於台灣企業有超過6成在大陸投資，政府若不能積極因應，使得台灣企業困境無法解決，將造成台灣經濟海嘯式的衝擊。

工總向政府提出4點建議，首先，政府應儘快落實紓困3.0，並超前部署規劃紓困4.0，同時提供稅負直接減免、簡化紓困申請程序、協助企業降低成本，以及適度解除疫情管制；其次，政府應積極投入資源，規劃台商輔導政策，並成立專責單位，協助中小企業台商應對經貿變局等。

第三，面對「反全球化」、「供應鏈多元化」及「美中脫鉤」等浪潮，政府與產業界必須及早研擬因應之道，包括輔導企業進行數位轉型等；第四，政府應掌握大陸經濟政策、接軌新興產業發展契機，促進台灣產品對陸拓銷。

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