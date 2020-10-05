數位身分證明年7月全面換發 3縣市先試辦

內政部推動數位身分證，原本10月要換發，但受疫情影響而延後。內政部今天指出，將在110年7月啟動全面換發作業，內政部長徐國勇也說，將在澎湖縣、新竹市及新北市小規模試行。

立法院內政委員會今天邀徐國勇列席，進行業務報告並備詢。

各界關注數位身分識別證（New eID）換發時程，內政部在書面報告指出，今年3月訂定發布「國民身分證全面換發辦法」，規劃在110年1月到6月進行小規模試行換發作業，110年7月啟動全面換發作業。

徐國勇近一步說明，為確保全面換證流程順利無誤，在初期發證期間，將在澎湖縣、新竹市試辦，另外，在新北市的板橋、中和地區因為要進行部分門牌整編作業，將同時試辦換發數位身分證。

徐國勇說，在New eID系統上線前，先進行整合測試、網站弱點掃描、滲透及壓力測試，並在小規摸試行期間辦理「賞金獵人」競賽，針對New eID晶片、API應用程式等進行攻擊與驗測，強化資安整備工作後，才會全面換發。

徐國勇表示，New eID晶片作業系統、資通產品須符合國際安全標準，製卡工作已委由中央印製廠辦理，在獨立安全場地印製，並受內政部嚴格監督；晶片的晶圓則由台積電生產。

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