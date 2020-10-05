勞保年金少到吃土 6成3竟領不到這金額

勞保退休金改革叫停後，儘管政府年度將提撥超過200億元，但龐大的財務缺口仍未得到解決。勞保局統計顯示，截至今年7月底134.2萬人請領勞保老年年金給付，平均月領金額為1萬7577元，約有6成3的人領不到2萬元，全台僅722人月領超過4萬元。

勞保局近日公布7月底統計資料，現有勞工134萬2538人在請領勞保老年年金給付，《自由時報》近一步分析，其中有89萬1076人月領取不到2萬元，占率為66.37%；月領3萬元以上、未滿4萬元的人有5萬1639人，占比率3.84%。月領4萬元以上者，僅有722人。其中，近3成勞工領的年金 到2到3萬元。

勞保年金可領到4萬以上，占比約只萬分之2，可謂屈指可數。要領到這樣高的年金，需具有一定的條件，「投保薪資分級高」、「勞保年資長」和「年金延後領5年增給20%」是主要關鍵。勞保局人員提醒，年輕人若提早投入職場，不論是工讀或正式職，都要檢視資方是否有辦理勞保，以利累積勞保年資。

勞保局表示，除了勞保老年給付，可讓勞工選擇一次領或月領，其實另有強制雇主給付勞工退休金的制度，分為新、舊制。舊制是雇主依勞基法辦理，勞工符合資格時向雇主請領退休金。另一是新制新制(勞退6%)，雇主依勞退條例辦理，按月提繳勞工退休金於勞工個人專戶，勞工年滿60歲時可向勞保局申請領回。

看到勞保局的統計數字，網友們感嘆不己，「勞保領的錢實在是少得可憐」、「老後身體不行，就要吃土了」、「勞保快破產了，健保也在吃老本，以後只能當下流老人」、「勞保天花板低得可憐」、「不敢大幅動勞保投保上限就是打假球啦，只會要領的人少領，政府補個幾億，繼續傳炸彈下去」、「問題是薪水8萬也只能保45800，保費不是問題，天花板差太多才是重點」、「勞工也想多繳，跟軍公教領一樣的月退俸」。

（中時新聞網 徐秀娥）

全新制勞退87人請領通過 勞保局：平均月領 4900元

勞退新制今年屆滿15周年，只要年資滿15年月且年滿60歲的勞工，就可選擇一次領或月領退休金。勞保局表示，今年有87人前來辦理退休，平均一人月領4900元。除了勞保老年給付，有這筆月領退休金，退休生活將更有保障。

勞退新制是94年7月1日上路，規定雇主應為勞工按月提繳不少於6％的退休金，儲存於勞工退休金個人專戶，勞工若適用新制，此專戶所有權屬於勞工，當勞工年滿60歲時，就可向勞保局請領個人專戶累積的本金及收益。

《ET today新聞雲》報導，勞保局勞工退休金組組長楊佳惠表示，符合全新制勞工前來辦理月退者計有87人，這些人平均年齡約64歲，平均每人可月領4900元，不過，這筆退休金是按季發送，每年的2月、5月、8月及11月入帳，每次發給3個月的月退休金。

勞保局在臉書貼文說，勞工退休金選擇月領，是有請領年限，最長領取至平均餘命為止。以60歲為例，目前公告的年金生命表，對應的平均餘命是24年，請領者可以領到84歲。

勞保局特別強調，許多民眾常把勞工退休金與勞保老年給付搞混，以為這是同一筆錢，其實勞工退休金與勞保老年給付是兩種不同的制度，既不會互相影響也沒有替代性。

（中時新聞網 徐秀娥）