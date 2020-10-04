台積電3奈米將投產…台電兩年砸近1,500億穩供電

台積電在台南新設3奈米廠預計2021年試產，2022下半年量產，為滿足台積電等產業用電需求，台電明後兩年7項計畫共砸下1,484億元，興建新電廠、並改善既有變電所設備，以穩定供電，確保南科及全台產業園區供電無虞。



台電明年度預算書資料顯示，重大建設計有7項，編列資本支出約746億元，包含大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫、協和電廠更新改建計畫、興達電廠燃氣機組更新改建計畫、台中電廠新建燃氣機組計畫、離岸風力發電二期計畫、離岸風力發電加強電力網第一期計畫、南科超高壓輸變電計畫等。



其中，明年將進行南科超高壓變電所擴建及北區二期輸變電專案計畫等多項計畫，目的是要支撐企業投資，屬於穩定電力供應的重大投資案。



台電表示，南科超高壓變電所擴建計畫，主因考量台積電在南科投資3奈米廠，同時南科園區也有其他廠商有擴廠需求，還有台商回台新增用電成長，因此必須擴增變電所設備，提供穩定的供電環境，讓企業生產無後顧之憂。



台電並指出，未來五年內核二廠及核三廠都將陸續除役，除役後核二、核三廠將各減少近200萬瓩裝置容量、年發電量各約當150億～160億度，加上國內用電量會有成長，傳統機組部分舊機組需要更新，因此協和、興達及台中電廠都是新建燃氣機組，而大潭電廠則擴建燃氣複循環機組，因此將新添8部大型機組，至少增加720萬瓩裝置容量。



值得注意的是，目前規劃許多燃氣電廠開發計畫，燃氣機組進入高峰期，惟部分仍卡在環評當中或開發遇上外在阻力卡關，其中天然氣第三座接收站，中油原定2022年底開始供氣，但當地民眾與環團持續抗議，認為接收站有破壞藻礁疑慮，使得接收站能否如期完工且啟用，增添不少變數。



面對未來變化，台電強調，會盡全力完成相關工程，在可能範圍內努力溝通，至於外在因素卡關讓相關發電時程恐有延宕之虞，台電則說，中油第三接收站會盡全力趕工，讓供氣不致出現缺口，讓燃氣新增機組依時程表順利供電運轉。