兩岸關係緊張 66.6%民眾支持台灣恢復徵兵制

台美關係近期大有進展，除了美國駐聯合國大使與我國駐紐約處長見面，允諾推動台灣重返聯合國以外，川普政府也積極幫助台灣參與世界衛生組織(WHO)和國際民航組織(ICAO)。

隨著美台關係逐漸升溫，兩岸關係則開始逐漸失溫。近日中共對台灣的挑釁日趨嚴重，解放軍不僅多次繞台，甚至繞台範圍跨越了海峽中線，加劇台海間的緊張局勢。在美中台關係矛盾以及激化的同時，「徵兵制」、「重返聯合國」以及「軍售」等議題，再度躍上檯面成為國人熱議的話題。

根據《ETtoday新聞雲》於2020年9月30日至10月1日的調查，目前有66.6%民眾支持台灣恢復徵兵制，更有52.0%支持在恢復徵兵制的同時，也應該要實行「男女都服兵役」的全民皆兵制。

此外，有54.7%民眾認為此時是台美自1989年斷交後，關係最好的時刻，若此時兩岸間爆發軍事衝突，有54.1％民眾認為美國會協防台灣。

在兩岸關係惡化的同時，台灣藝人歐陽娜娜選擇在大陸十一國慶登上央視，與其他藝人合唱《我的祖國》，引發國人熱議。根據調查，有42.2％贊成我國政府依《兩岸條例》規定對歐陽娜娜開罰，43.5％民眾表示不贊成。

隨著歐陽娜娜登陸唱《我的祖國》引發爭議之際，國民黨的改革路線以及兩岸立場等，也成為國人關注的焦點。根據調查，52.7%民眾不認為國民黨的改革方向符合人民期待，僅有30.6%民眾認為國民黨的改革方向符合人民期待。國民黨主席明年就要改選，檯面上的人物，目前支持度最高的為朱立倫（26.8%），其次為韓國瑜（15.7%）、江啟臣（6.4%）、周錫瑋（4.8%）、馬英九（4.6%）、洪秀柱（3.2%）。