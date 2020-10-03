健保漲定了 陳時中：沒投資就沒健康

健保會預估健保安全準備金最多只能撐到2021年底，就無法滿足一個月安全線，保費調漲勢在必行，衛福部長陳時中今（3）日出席「2020健保國是會議」再表態調漲決心，不到五分鐘的引言三度呼籲「沒投資就沒健康。」

新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，不少民眾反映希望11月不調漲健保，但陳時中認為，因為疫情，台灣對健康應更重視，投資健保，讓健康更有保障，坦言了解調漲不是單純討論漲或不漲，是需要國民共同討論。

陳時中表示，健保財務面臨臨界點，原預計健保支出每年自然成長率約為2％，但真實開銷卻年年以4％成長率快速攀升。他話鋒一轉提及，台灣有三大優勢，台灣平均餘命和OECD國家相當，醫療品質好，醫療開銷占種體GDP約6.4到6.6％，反觀其他OECD國9％、10％。

陳時中說，台灣健保的下一步就是如何以OECD國家2／3的醫療開銷下，繼續維持醫療品質，確保台灣民眾健康。他以企業為例，一般而言，考量一個企業優劣，都需要觀察其資本支出是否足夠，但反觀台灣健保「我們現在是在消耗老本」。

陳時中說，一個國家對一件事不能只看到開銷，沒有看到投資，或只討論節流而不去討論開源。

陳時中說，不能等到開銷已達預算100％才開始投資，所以現在必須調整健保，他再次以企業文化說明，「大家都知道投資要走在前面，然後再慢慢改善企業內部問題」，他呼籲，要用健康投資角度去看健保議題，畢竟沒有投資就沒有健康。

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