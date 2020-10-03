防勞保破產明年補助220億 立院：非長久之計

因應勞保基金恐於2026年破產，中央政府於明年度補助220億元，以紓減其財務壓力，不過，立法院明年度中央政府總預算案評估報告指出，現行勞工保險採取不足額提撥政策，勞保收支短絀及未來龐大之政府應付給付責任，導致勞保基金財務狀況不佳逐年惡化，勞動部宜積極就制度面，針對保險費率及保險給付研擬合理方案，並加強與各界溝通協調，以利財務健全。

勞保財務潛在負債超過新台幣10兆，依照精算報告顯示，勞保將會在2026年破產，政府何時提出勞保改革方案備受矚目。行政院長蘇貞昌日前赴立法院備詢表示，勞保改革目前沒有定案，也沒有確認時程，政府一定會負起最後支付責任，並強調「政府如果沒倒，勞保就不會倒」。

不過，立法院明年度中央政府總預算案評估報告指出，因我國人口老化及少子女化趨勢，加上全球經濟環境變化，現行政府給付勞保責任已面臨衝擊而須調整因應，政府資源有限，應避免依賴國庫補助，同時亦讓勞保基金永續經營，勞動部應積極就保險費率及保險給付研擬合理方案，首要第一步應提高實際收取保險費率，以精算最適收支平衡費率為方向。

立法院預算中心評估報告表示，勞保財務問題主因包括保險費收入不足支應勞保給付及提存責任準備過低，導致政府潛藏負債逐年攀升，已達10兆餘元，調整合理勞保費率、保費給付(包括年資給付率及平均薪資採計年間等)政府補助及基金投資收益挹注等方向，均為勞保基金未來改革方向。

中央政府為減緩勞保基金財務壓力，明年度編列補助款220億元，挹注勞保財務缺口，較今年度增加20億元，但政府資源有限，政府補貼方案非長久之計，勞保費率及保險給付勢必要改革調整，以達到勞保基金永續經營、財務健全的目標。

（中時 林縉明）

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