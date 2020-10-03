勞保費就保費因疫情申請緩繳 金額逾56億元

新冠肺炎衝擊許多產業生計，勞保局4月起提供勞、就保保險費及勞工退休金緩繳申請，9月30日截止申請。根據統計，勞就保費申請緩繳金額逾新台幣56億元，勞退金則逾43億元。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）爆發後，勞保局3月考量疫情未趨緩，對國內社會、經濟產生相當大的衝擊，因此宣布協助疫情期間受到影響的投保（提繳）單位及被保險人，將就勞、就保保險費及勞工退休金予以緩繳6個月，且緩繳期間免徵滯納金。

根據計畫，協助適用對象包含疫情期間受影響，且經向各縣（市）政府勞工行政主管機關通報減班休息的投保（提繳）單位，或是符合「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第9條第3項的規定，由各中央目的事業主管機關認定受影響的產業或事業以及與產業相關的職業工會被保險人。

適用對象若希望緩繳，必須在9月30日前提出申請，目前已超過截止時間，根據勞保局統計，申請勞、就保保險費緩繳的件數有1萬1888件，勞、就保保險費緩繳金額高達56億8898萬4624元；至於，申請勞工退休金緩繳的件數則有9678件，勞工退休金緩繳金額為43億3129萬7183元。

進一步細看數據，不論申請勞就保費緩繳或是勞工退休金緩繳的業別，都以製造業、批發零售業及住宿餐飲業最多，這三業別也是申請無薪假的主要業別，以申請人為一般事業單位來看，三者申請勞就保費件數為5975件，占一般事業單位9870件的60.5%，申請勞工退休金緩繳則合計有5862件，同樣占一般事業單位9678件的60.5%。

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