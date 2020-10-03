擊破4大謠言 關於勞保年金的這些說法攏是假

勞保老年年金是廣大勞工退休後的依靠之一，因此怎麼領、領多少更是大家所關心的議題。但各大論壇不時傳出一些與勞保年金相關的謠言，勞保局特地跳出來闢謠澄清，包含領年金後再工作會扣減年金、只能領到83歲等消息，全部都是假的！

Q1 勞保年資未滿25年，不能領老年年金？

勞保年資滿15年，就符合請領老年年金的年資條件。

年資滿15年的勞工，可選擇月領年金或一次領，特別注意的是勞工須在民國97年12月31日前有勞保年資才能選擇一次領；若是是年資未滿15年，僅能選擇一次領。

Q2 領年金後再工作，會被扣減年金？

年金照常領，不會扣減也不會停發。

Q3 老年年金只能領到83歲？

勞保老年年金活到老領到老，不會超過83歲就停發。

另一方面，有請領年限的應是「勞工退休金」，最長領取至平均餘命止。如勞工提繳年資滿15年，在年滿60歲的時候就可以選擇申請月退休金。申請時結算個人專戶累積的本金及收益，以年金生命表內所載對應的平均餘命、利率等基礎計算所得的金額，作為定期發給退休金的依據。以60歲為例，目前公告的年金生命表所對應的平均餘命是24年，故可以領到84歲。

Q4 勞保老年給付與國保老年給付，只能擇一請領？

同時有勞保與國保年資並按時繳費的人，將來可以分別請領，沒有擇一問題。可分為勞保、國保分別請領，或是65歲時勞保、國保同時請領二方式。

勞保、國保分別請領

(1)60歲時先領勞保「老年一次金」=平均月投保薪資x勞保年資x1個月

月投保薪資平均依被保險人加保期間最高60個月的月投保薪資平均計算；另外，由於請領勞保老年給付的年資只有12年，所以可以繼續參加國保直到65歲。

(2)65歲時領「國保老年年金」，以以下A、B兩種公式擇優請領：

A式 =（月投保金額x國保年資x0.65%）+ 3,772元

（加計金額97年10月至100年12月為3,000元，101年1月至104年12月為3,500元，105年1月105年1月至108年12月為3,628元，109年1月起為3,772元）

B式 = 月投保金額x國保年資x1.3%

只要沒有欠繳國保保費、領取相關社會福利津貼或其他社會保險（軍保、公教保）的老年給付，每個月領的國保老年年金就可以按A式計給。

65歲時勞保、國保同時請領

若一名被保險人在45歲離職後到97年10月加入國保，如果他不在60歲請領「勞保老年一次金」，而是等到65歲時同時請領勞保老年給付和國保老年年金，由於屆時他的國保年資已經有8年，若與原來12年勞保年資併計，就已達到「年資合計滿15年」可請領勞保老年年金的條件。

(1)「勞保老年年金」就下列A、B兩種公式，擇優請領年金：

A式=（平均月投保金額×勞保年資×0.775%）+3000元

B式=平均月投保金額×勞保年資×1.55%

這時候不適用年金「展延」的規定

(2)在國保老年年金部分，因為已經請領勞保老年年金，所以「國保老年年金」只能用B式（月投保金額×國保年資×1.3%）請領，不能選擇A式計算給付。

（李瑞瑾）

文章來源：好險網

延伸閱讀

勞保年金怎麼領比較好？專家公式曝這樣領最賺

勞保年改喊卡 三大爭議難解

閣揆掛保證！政府若沒倒 勞保就不會倒