防疫口罩 大玩創意風

中秋節及雙十國慶到來，防疫口罩又成為搶手商品！華新醫材與國外知名授權商攜手合作，在中秋節前夕，強勢推出限量「彩虹小馬」、「變形金剛─大黃蜂」及「變形金剛─柯博文」等三款盒裝兒童平面醫用口罩搶市；另中衛承製的國慶口罩，上周已全數出貨，帶動防疫口罩新產品的市場卡位戰。

今年國慶禮賓袋內，特別準備防疫禮盒，內含國慶版口罩、濕紙巾，及以台灣在地生產的石虎米製作而成的米皂和皂絲。其中，國慶版口罩，分別由中衛與康匠兩家口罩大廠承製。

中衛指出，公司口罩生產線共有11條，至10月底止，公司生產口罩全數被政府徵用，為充足供貨，公司口罩生產線均加班因應，每周上班六天，採取早、晚二班，每班各8至10小時，目前公司生產國慶口罩，上周已全數出貨。

華新醫材強調，2020年新冠肺炎全球肆虐，台灣醫用口罩成了最炙手可熱的防護商品，華新與國外知名授權商攜手合作，在中秋節前夕推出限量「彩虹小馬」、「變形金剛-大黃蜂」、「變形金剛-柯博文」等三款盒裝兒童平面醫用口罩。

華新醫材透露，目前推出三款授權圖案的醫用口罩，是9月24日前完成生產，並無「MD」及「Made In Taiwan」雙鋼印，但符合CNS14774標準，100％台灣製造，品質保證，民眾可安心使用。此外，配合中央防疫指揮中心政策，華新自11月起，將生產有「雙鋼印」兒童平面醫用口罩。