IMD世界數位競爭力 台灣升至第11名

國發會1日指出，洛桑管理學院（IMD）發布的2020世界數位競爭力調查評比，我國排名升至第11，為近四年最佳，惟排名仍落後於星、港、韓三小龍，不過在政府前瞻計畫2.0大力投入數位轉型下，預期未來有機會進升至十名之內。

IMD自2017年開始發布這項數位競爭力評比，總共有63個國家或地區納入評比，IMD從知識、科技、未來整備度三大領域對各國進行評估，今年我國在這三領域裡科技、未來整備度皆提升四名，而知識領域退步一名。

國發會表示，這三大領域底下有許多次指標、細部指標，本次評比裡我國有七項細部指標晉升全球前三名，其中「公司敏捷度」、「行動寬頻用戶」及「資訊科技與媒體股票市場資本額占GDP比率」名列第1；「全國平均總研發人力」、「企業對商機與威脅的反應速度」及「智慧型手機普及率」名列第2；「高等教育成就」排名第3，表現亮眼。

IMD數位競爭力評比自2017年發布以來，近四年我國排名依序為12、16、13、11，今年排名為四年來最佳。今年全球前五名依序是美國、新加坡、丹麥、瑞典及香港，而亞洲方面，以新加坡名列全球第2表現最佳、其次是香港第5、南韓第8，台灣雖進步至第11，仍在四小龍裡敬陪末座。至於中國大陸也進步六名，名列全球第16。

國發會副主委高仙桂表示，雖然我國排名落後於其他三小龍，但相信在前瞻計畫2.0大力投入數位基礎建設、政府積極推動六大核心戰略產業、加以目前整個外在環境有利於我們的情況下，未來的排名會更進步，有機會進步到十名之內。

國發會也表示，政府將參酌IMD報告，評估我國數位發展的優劣勢，作為政府擬訂相關策略的參考，以加強我國的數位國力。