美台FTA有譜？ 美議員：川普政府已納入考量

美國眾議院「中國工作小組」9月30日發布報告，當中建議美方與台灣展開自由貿易協定（FTA）談判，還建議川普政府允許駐美代表處改以「台灣」為名。對此，駐美代表蕭美琴表示，若改為「台灣代表處」確實更能真實反映現狀。外交部1日也說，將就相關議題持續與美方積極聯繫。

「中國工作小組」（China Task Force）是美國國會共和黨人在中國問題的主要核心智囊，由眾院外委會首席共和黨議員麥考爾擔任組長。麥考爾接受美國之音專訪時說：「台灣每天都受到中共威脅，他們是台灣的軍事威脅，我認為這（美台FTA）是一個很棒的姿態，同時我們也希望幫台灣恢復世衛組織（WHO）觀察員身分。」

他並提到，「台積電協助我們在亞利桑那州建廠，這是一項美台的合作投資，我們希望持續拓展與台灣的經濟關係，這就是為何報告中建議考慮與台灣的FTA，顯然這會令中共很不高興，但我們認為我們需要保護台灣。」

麥考爾稍早接受「路透」採訪時說，美台FTA談判將是「一項重要的外交政策宣示」，又稱，「這個問題很大程度已經在他們的視野（radar screen）中」。「他們」指的是川普行政當局和美國貿易代表萊海澤。但英國《金融時報》則指出，雖然美國國務院和白宮國安會支持與台灣展開FTA談判，但迄今美國貿易代表署還沒有什麼興趣，萊海澤並不願冒險影響到美中第一階段貿易協議。

《金融時報》認為，最好的情況就是雙方恢復已停擺4年的台美貿易暨投資架構協定（TIFA）談判。該報又分析，若拜登人主白宮，他也不會立即有興趣洽談美台FTA，因為他將面臨其他許多優先議題。

針對報告中建議川普政府允許駐美代表處（駐美國台北經濟文化代表處）更名為「台灣代表處」，駐美代表蕭美琴回應說：「『台灣代表處』確實比『台北』更真實反映現狀。感謝美國眾議員對此事的關心。」（中時 王嘉源）

文章來源：美眾院中國工作小組成軍

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