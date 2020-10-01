農田水利署長資產 蔡昇甫：專款專用在農民

農田水利會今天起改制為公務機關農田水利署，首任署長蔡昇甫表示，農田水利署資產必定專款專用在農民身上，農田水利署同仁也全部適用行政中立法，相關資產活化必定公開透明。

農田水利署揭牌暨署長及17名管理處處長布達典禮今天舉行，農委會主委陳吉仲今天出席典禮並將印信交給首任署長蔡昇甫，17名管理處處長也從陳吉仲手中接下派令。

農田水利會改制為公務機關，相關資產處置、使用，近來在部分縣市引發反彈，也有外界認為這有損農民，蔡昇甫今天接受媒體聯訪時指出，過去是政府委託農田水利會照顧農民、提供灌溉服務，現在則是收回來，由國家直接服務農民，這樣應該會更好，對農民是不會有減損的。

蔡昇甫也強調，資產一定是專款專用在農民身上，送給立法院的預算書也寫得相當清楚，每一筆開支都是用在農民身上，不會有強占農民資產的問題。

蔡昇甫說，對於外界疑慮，也會請各地的農田水利處率領相關同仁逐一溝通、說明。

根據資料，17名處長名單中，有5名是原農田水利會會長、都沒有超過65歲，包含七星管理處長周師文、苗栗管理處處長謝福弘、南投管理處處長林庚章、高雄管理處處長呂文豪，以及屏東管理處處長黃信茗。

另外5名是公務人員，擔任雲林、瑠公、北基、花蓮及桃園管理處處長；還有7名則是農田水利事業人員曾任農田水利會一級主管6年以上。

蔡昇甫表示，農田水利處各管理處長是事務官性質，所有的農田水利署同仁不管是正式公務員或管理處處長，乃至於每名同仁，全部都適用行政中立法，絕對不會參與任何政治活動。

他強調，農田水利會改制後，行政中立是最基本的，包含未來工程也一律適用政府採購法、採購必須公開透明，相關財產活化也必須公開透明，可讓全民一起檢視。

農田水利署揭牌 首任署長蔡昇甫揭3大任務

農田水利會今天起改制為公務機關農田水利署，新任署長蔡昇甫表示，未來有3大任務，包含加強農田水利建設來提高用水效率、維護良好的灌溉水質以及服務更多農民。

農田水利署揭牌暨署長及17名管理處處長布達典禮今天舉行，農委會主委陳吉仲今天出席典禮並將印信交給首任署長蔡昇甫，17名管理處處長也從陳吉仲手中接下派令。

蔡昇甫在致詞時指出，未來農田水利署有3大任務，包含加強農田水利建設來提高用水效率，善用公權力與現代科技來維護良好的灌溉水質以及服務更多農民。

蔡昇甫強調，他將善用先進工程技術，加速老舊設施更新改善，並運用智慧科技、現代化管理模式來提升用水效率。

他也提到，農田水利法賦予農田水利事業人員公權力，讓同仁可以立刻處置灌溉用水遭受污染事件，能有效遏止污染行為、保障農作物生產安全及確保農田食安。

此外，農委會已經盤點全國適宜作物生產的農地，未來農田水利署除繼續提供目前灌區內的土地外，對於灌區外土地也將視水源特性等因地制宜提供精準灌溉服務，讓所有需要灌溉的農民都能享受到農田水利署的服務。

陳吉仲致詞時也提到，農田水利會今天升格為公務機關，是台灣農業歷史上的重要紀錄，當初改制的重要目的就是要擴大灌區服務，讓灌區外的農民也有水可以用，未來灌區內所有設施更新必須智慧化，讓灌區內農民發現，改制後服務會更好。

陳吉仲也強調，今年下半年跟明年上半年可能面臨極大乾旱挑戰，農民用水可能因下雨關係而減少，面對氣候變遷，這可能變成常態現象，如何更有效率、智慧管理，讓國家用水調度符合國家發展目標，這是一大挑戰。

陳吉仲說，過去這段期間外界對於農田水利會改制有很多紛擾，但農業改革絕對不會停止，但能不能成功、執行到位都有賴於農水署的同仁，農委會也會一起努力，讓農民有土地、有水及陽光就可以耕作，推動農業部門繼續往前走。