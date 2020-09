台美啟動貿易談判 有譜

在台灣開放美豬進口後,台美雙方後續的經貿合作備受關注。美國眾議院「中國工作小組」主席、共和黨議員麥考爾(Michael McCaul)30日透露,共和黨議員已要求美政府與台灣展開貿易談判,且川普政府已將相關計畫「很大程度」納入考量。

由15位共和黨眾院議員在2020年5月成立的「中國工作小組」,主要任務為廣泛檢視中國議題,並要求政府檢討台美關係的不當限制。

路透報導,麥考爾表示,台美貿易協商「是一個需要作出的重大外交政策宣示」,他認為這將有助於讓中國為造成新冠肺炎疫情的全球大流行負責。

在被問及川普政府及美國貿易代表萊海澤是否有意推動台美貿易協議時,麥考爾說:「這很大程度已在他們考量之中,我認為萊海澤並不百分之百的贊同,但對他們而言是選項之一,我認為由本工作小組提供的建議具有十足分量(very much on the radar screen)。」

報導指出,「中國工作小組」30日公布一份列有400項建議的報告,台美貿易協議是其中之一。另外,報告還涉及提升美國醫療供應鏈、對涉及間諜行為的中國電信商進行制裁,以及對鎮壓維族行動進行評估。

總統蔡英文8月底宣布自2021年起擴大美國豬肉牛肉進口,被視為是為重啟台美雙邊貿易談判作布局。不過,BBC援引中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈日前的談話報導表示,雖然開放美豬美牛有助於台美迅速恢復「台美貿易暨投資架構協議」(TIFA)協商,但「台美雙邊貿易協議」(BTA)或「台美自由貿易協議」(FTA)因涉及開放市場與關稅談判,是更為複雜且敏感的工作,因此,要進一步洽談BTA,或甚至進入FTA或都還有一段距離。